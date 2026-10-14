Dumek Turbay gestionó solución para restablecer el servicio eléctrico en el Puerto de Pasacaballos

La gestión y el acompañamiento del alcalde Dumek Turbay permitieron avanzar en una solución para las familias del sector Calle Puerto de Pasacaballos, quienes durante más de cinco días enfrentaron dificultades por la falta del servicio de energía eléctrica debido a la falla de un transformador.

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La situación generó preocupación entre los habitantes de esta zona, donde residen más de 108 familias, quienes manifestaron la necesidad de una respuesta oportuna ante la ausencia del fluido eléctrico y las dificultades que esto representaba para su día a día.

Ante el llamado de la comunidad, el alcalde Dumek Turbay se reunió con los habitantes del sector y expresó su disposición de apoyar en la búsqueda de una solución. El mandatario distrital manifestó incluso la intención de gestionar la compra de los transformadores necesarios, siempre y cuando las familias avanzaran en la normalización de los compromisos pendientes con la empresa Afinia.

Después de varios días de seguimiento y en medio de las condiciones generadas por las lluvias, Afinia hizo presencia en el sector e instaló dos transformadores que permitirán garantizar nuevamente el suministro eléctrico y brindar una solución integral a los habitantes de Calle Puerto de Pasacaballos.

“Cuando hablamos de vida digna hablamos de garantizar las condiciones básicas para que nuestras comunidades puedan vivir mejor. La energía eléctrica es un servicio fundamental y desde la Alcaldía estamos para acompañar, escuchar y buscar soluciones a los problemas que afectan a nuestros ciudadanos”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital destacó que la respuesta a las necesidades de los barrios requiere articulación y voluntad para encontrar caminos que permitan avanzar en soluciones reales.

“Nosotros no podemos ser indiferentes frente a las dificultades de la gente. Cada llamado de una comunidad merece atención y compromiso. Pasacaballos sabe que cuenta con un alcalde que está dispuesto a gestionar y trabajar para mejorar sus condiciones de vida”, agregó el alcalde Turbay.

La comunidad destacó el acompañamiento del alcalde Dumek Turbay y agradeció su disposición para atender sus necesidades.

“Sabemos que es un alcalde que, aunque tiene mil problemas en la ciudad, siempre ha estado pendiente de Pasacaballos. Cuando la comunidad lo ha necesitado ha venido, ha gestionado y ha solucionado”, expresó uno de los habitantes del sector.