DATT refuerza controles e invita a cumplir el pico y placa en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), adelantó un operativo para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y la documentación de los vehículos que circulan por diferentes zonas de la ciudad.

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Como resultado de la jornada, las autoridades de tránsito inmovilizaron 129 vehículos por incumplir la medida de pico y placa: 75 motocicletas y 54 vehículos particulares. Asimismo, se impusieron 132 comparendos por diferentes infracciones detectadas durante el procedimiento.

El director del DATT, José Ricaurte, reiteró el llamado a los conductores para que consulten la rotación vigente del pico y placa y respeten las restricciones establecidas.

“Invitamos a todos los conductores a verificar con anticipación si sus vehículos tienen restricción antes de salir de casa. Cumplir el pico y placa no solo evita sanciones e inmovilizaciones, sino que también contribuye a una movilidad más organizada y segura para todos los actores viales”, señaló Ricaurte.

Así rige el pico y placa en Cartagena

El DATT recuerda que, desde el lunes 5 de octubre de 2026 y hasta el 22 de enero de 2027, está vigente una nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, de acuerdo con el último dígito de la placa y lo establecido en el Decreto 0015 del 14 de enero de 2026.

La rotación es la siguiente:

• Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

• Martes: placas terminadas en 3 y 4.

• Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

• Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

• Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Horarios de restricción:

• Vehículos particulares: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

• Motocicletas: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

La medida aplica de lunes a viernes, excepto los días festivos, y está sujeta a las disposiciones especiales establecidas por la Administración Distrital.

Las autoridades de tránsito continuarán desarrollando operativos de control en diferentes sectores de Cartagena para promover el cumplimiento de las normas, prevenir conductas que afecten la movilidad y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

El DATT invita a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos, consultar los canales oficiales de información y asumir un compromiso permanente con la legalidad y la seguridad vial.