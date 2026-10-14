Concejo evalúa sobrecostos por multas de energía

El concejal Carlos Guerra(ASI) expuso su preocupación por el cobro de sanciones económicas en la factura de energía eléctrica a causa de la circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual penaliza los consumos que exceden el 110% en la región Caribe.

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Guerra evidenció que las facturas recientes ya reflejan recargos cercanos a 100.000 pesos, argumentando que esta medida ignora las altas temperaturas actuales de la ciudad y el aumento del consumo energético natural que se aproxima con la temporada vacacional de diciembre, por lo que hizo un llamado a la derogación de la normativa.

Por su parte,el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) respaldó la preocupación e informó sobre las acciones en curso contra la resolución de la CREG, mencionando una demanda interpuesta por él, solicitudes de acompañamiento ante la Defensoría del Pueblo y requerimientos formales al Congreso de la República para citar a un debate de control político a la ministra de minas.

Asi mismo,Córdoba destacó que lac oncejal Mónica Villalobos (Cartagena Mejor) también presentó una acción legal, por lo que propuso compilar estas iniciativas junto a un reciente fallo del Consejo de Estado sobre reducción de tarifas, sugiriendo además abrir un espacio en la plenaria para citar a la Oficina de Servicios Públicos Distrital y a la propia CREG.Continuando con el desarrollo de la sesión, la plenaria aprobó una proposición de Guerra para declararse en sesión informal y escuchar a la comunidad del barrio Villa Rubia.

En su intervención,la delegada de la Junta de Acción Comunal, Juliet Terán Barrios, exhibió material audiovisual para ilustrar el grave deterioro de la vía principal y los problemas de salubridad derivados del rebosamiento de aguas residuales.

Terán explicó que, tras ganar una acción popular con fallos favorables en 2022 y 2023, la comunidad fue incluida en el programa Vía de la Felicidad mediante un contrato de 2025 para intervenir 480 metros cuadrados; sin embargo, señaló que la Secretaría de Infraestructura ha condicionado el inicio de estas obras a la reposición obligatoria de la tubería de acueducto y alcantarillado, lo cual depende de Aguas de Cartagena. Ante esta falta de articulación interinstitucional, la ciudadana exigió claridad sobre los cronogramas y responsables directos.

Seguidamente,el ciudadano Zenet Morales complementó la denuncia manifestando que el estancamiento permanente de aguas negras ya ha provocado casos de dengue y dificulta la movilidad general y de emergencias, cuestionando que la administración priorice la entrega de escenarios aledaños como Alameda la Victoria mientras omite las necesidades de saneamiento de su sector alegando falta de presupuesto para la empresa de acueducto.