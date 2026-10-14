Colorado estrena Casa del Pueblo con biblioteca digital, parque biosaludable y cancha multifuncional

El nuevo espacio también albergará la Inspección de Policía, la oficina de la Junta de Acción Comunal y la Asociación de Campesinos. “Esto fue algo que les prometí y hoy ya es una realidad”, expresó el alcalde.

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Un compromiso que hoy se convierte en realidad y una obra que marca un antes y un después para sus habitantes. Por primera vez, el corregimiento de Colorado, jurisdicción de Santa Catalina, cuenta con una infraestructura social, institucional y recreativa de esta magnitud, gracias a una inversión superior a los $800 millones, destinada a generar nuevos espacios de encuentro, deporte, aprendizaje, atención a la comunidad y bienestar para las familias.

El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, destacó la importancia de hacer realidad este proyecto, que responde a una necesidad de la comunidad y representa el cumplimiento de una promesa hecha a sus habitantes: contar con espacios dignos para la recreación, la integración y el fortalecimiento de la vida comunitaria.

“Esto fue algo que les prometí y hoy ya es una realidad. Mi mayor interés es que los niños y adultos cuenten con espacios de esparcimiento y encuentro”, manifestó el mandatario.

Con esta obra, la Administración Municipal busca que los habitantes de Colorado dispongan de escenarios adecuados para compartir en familia, practicar deporte, desarrollar actividades recreativas y fortalecer los lazos de convivencia. La intervención constituye un hito para el corregimiento, al incorporar infraestructura que amplía las oportunidades de bienestar, participación comunitaria y acceso a servicios institucionales.

Una obra que transforma los espacios de Colorado

El proyecto contempla tres componentes principales: una Casa del Pueblo con biblioteca digital, un parque biosaludable infantil y una cancha multifuncional para la práctica de baloncesto, voleibol y microfútbol.

Estos espacios están concebidos para que la comunidad tenga nuevas alternativas de aprovechamiento del tiempo libre, mientras los niños y jóvenes encuentran lugares para jugar, aprender y desarrollar sus habilidades deportivas.

La inversión superior a los $800 millones representa un avance para Colorado, donde la construcción de esta infraestructura busca responder a las necesidades de la población y ofrecer escenarios para el encuentro entre distintas generaciones.

La apuesta del gobierno municipal es que estos espacios se conviertan en puntos de referencia para la vida comunitaria, promuevan hábitos saludables y contribuyan a fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes.

La felicidad de las familias, reflejo del compromiso cumplido

La alegría de la comunidad también se hizo evidente con la puesta en funcionamiento de los nuevos escenarios. Ángela Patricia Saavedra Peñaranda expresó su emoción al ver a sus hijos y a otros niños del corregimiento disfrutar del parque y la cancha.

Su testimonio refleja el significado de contar con espacios pensados para la niñez y las familias, que ahora disponen de nuevas alternativas para compartir, jugar y participar en actividades recreativas cerca de sus hogares.

Casa del Pueblo: servicios institucionales, participación y aprendizaje

La Casa del Pueblo será uno de los espacios centrales para la integración de los habitantes de Colorado. Además de contar con una biblioteca digital, donde la comunidad podrá acceder a recursos y herramientas para el aprendizaje, la lectura y la consulta de información, albergará la Inspección de Policía, la oficina de la Junta de Acción Comunal y la oficina de la Asociación de Campesinos.

La presencia de estas dependencias y organizaciones permitirá acercar los servicios institucionales a la comunidad, facilitar la atención de sus necesidades y fortalecer los espacios de participación ciudadana, organización comunitaria y representación de los sectores rurales.

Para el alcalde Arnaldo Beltrán, hacer realidad este compromiso significa ofrecer a niños, jóvenes y adultos mejores espacios para encontrarse, compartir, acceder a servicios institucionales y disfrutar de nuevas oportunidades de desarrollo comunitario.