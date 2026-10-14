Angélica Hernández Walker, gerente de la empresa pública que administrará el Gran Malecón del Mar

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, designó a Angélica Patricia Hernández Walker como la nueva gerente de la empresa 100 % pública que tendrá a su cargo la administración, operación, mantenimiento y aprovechamiento económico del Gran Malecón del Mar, la megaobra con la que Cartagena recupera su relación con el frente costero y amplía su oferta de espacio público, turismo y recreación.

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Hernández Walker llega a esta responsabilidad con experiencia en los sectores financiero y turístico, así como en procesos de planeación estratégica, desarrollo organizacional, gestión del talento humano, innovación y direccionamiento empresarial. Actualmente se desempeña como líder de la Oficina de Inversión y Desarrollo Turístico del Distrito de Cartagena, en la Secretaría de Turismo.

Es psicóloga y magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos (MDOPH), formación que se suma a su trayectoria en la gestión de proyectos y el fortalecimiento de procesos institucionales y empresariales.

Su designación representa un paso clave en la consolidación del modelo administrativo que garantizará la operación del Gran Malecón del Mar, una infraestructura concebida para convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena y en un espacio de encuentro para cartageneros y visitantes.

“El Gran Malecón del Mar no puede ser solamente una gran obra; tiene que convertirse en un espacio vivo, bien cuidado y sostenible. La nueva gerente general debe garantizar que la inversión se traduzca en bienestar para los ciudadanos, oportunidades económicas, una mejor experiencia para los visitantes y proyectar el escenario como uno de los grandes atractivos turísticos del país”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

Una gerencia para garantizar la sostenibilidad del Gran Malecón

La nueva gerente tendrá el desafío de poner en marcha la estructura operativa de la empresa pública, cuya creación fue aprobada por el Concejo Distrital, con el propósito de asegurar que las inversiones realizadas en el Gran Malecón del Mar se traduzcan en un espacio público organizado, seguro, limpio y sostenible en el tiempo.

Entre las responsabilidades de la entidad estarán la conservación de la infraestructura, el mantenimiento preventivo y correctivo, la limpieza, la organización de actividades culturales, recreativas y deportivas, la coordinación de servicios y el aprovechamiento económico regulado de sus espacios.

La empresa también deberá desarrollar un modelo de gestión que permita generar ingresos propios para contribuir a su sostenibilidad financiera, sin perder la vocación pública del malecón ni su carácter de espacio abierto al disfrute ciudadano.

La operación deberá articularse con las distintas dependencias de la Alcaldía y las autoridades competentes para garantizar el ordenamiento del espacio público, la atención a los visitantes, la seguridad de las instalaciones y la protección de los derechos de quienes trabajen y disfruten de este corredor costero.

“Recibo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar para que el Gran Malecón del Mar sea un espacio que los cartageneros sientan como propio y al que los visitantes quieran regresar. Nuestro desafío será construir un modelo de gestión que garantice su cuidado permanente, una operación organizada, servicios de calidad y oportunidades para el desarrollo económico, siempre con el interés público como prioridad”, expresó Hernández Walker.

La nueva gerente, Angélica Patricia Hernández Walker, asumirá el reto de estructurar y poner en marcha el modelo de operación de la empresa, con énfasis en el mantenimiento de la infraestructura, la calidad de los servicios, la organización del espacio público y la sostenibilidad financiera.

La gerente añadió que uno de los propósitos será articular las capacidades técnicas y administrativas necesarias para que la empresa funcione con criterios de eficiencia y planeación de largo plazo.

“Queremos que cada sendero, cada zona verde, cada plazoleta y cada servicio del malecón cuenten con una gestión responsable. La sostenibilidad no se limita a mantener la infraestructura en buenas condiciones: también significa generar ingresos para su operación, promover actividades culturales y recreativas y garantizar que este espacio sea incluyente, seguro y disfrutable para todos”, concluyó.

Un proyecto estratégico para Cartagena

El Gran Malecón del Mar es una de las apuestas más ambiciosas de transformación urbana de la administración de Dumek Turbay. Su desarrollo contempla senderos peatonales, ciclorrutas, zonas verdes, plazoletas, parqueaderos, servicios para visitantes y áreas destinadas a actividades comerciales organizadas.

De acuerdo con las proyecciones del Distrito, por este espacio circularán alrededor de 25.000 personas diariamente y su operación contribuirá a generar oportunidades de empleo para más de 600 actores de playa.

Al respecto, Teremar Londoño, secretaria de Turismo, expuso: “La sostenibilidad del Gran Malecón del Mar será tan importante como su construcción. Estamos hablando de un espacio que tendrá un impacto directo en la experiencia de quienes visitan Cartagena y en la calidad de vida de sus habitantes. Necesitamos una operación profesional, una programación permanente de actividades y un modelo que permita generar recursos para su mantenimiento, sin perder de vista que se trata de un espacio público al servicio de todos”.

Londoño destacó, además, que el malecón representa una oportunidad para fortalecer la oferta turística de Cartagena, dinamizar la economía local y generar condiciones para que los actores de playa y otros trabajadores vinculados a la actividad turística participen de manera organizada en esta nueva etapa de desarrollo de la ciudad.

Con la designación de Hernández Walker, el Distrito avanza en la estructuración institucional necesaria para que el Gran Malecón del Mar no sea solamente una gran obra de infraestructura, sino un activo estratégico de ciudad, con capacidad de gestión, mantenimiento permanente y proyección turística y económica a largo plazo.