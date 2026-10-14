Aguas de Cartagena proyecta finalizar la ampliación del acueducto en agosto de 2027

Aguas de Cartagena avanza en el proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Bosque, una obra estratégica que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta y la confiabilidad del sistema de acueducto de la ciudad, contribuyendo a su seguridad hídrica.

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Con una inversión estimada de $12.000 millones, el nuevo módulo permitirá incorporar 20.000 m³/día de capacidad adicional, ofreciendo una alternativa de respaldo durante los mantenimientos programados de las unidades de la planta y ante situaciones que puedan afectar temporalmente su operación, aportando una mayor flexibilidad operativa.

El proyecto tiene un plazo estimado de ejecución de 10 meses e incluye las etapas de diseño, construcción y puesta en marcha. Actualmente, se encuentra en fase constructiva.

La nueva infraestructura ocupará cerca de 1.000 m² dentro de las instalaciones actuales de la PTAP El Bosque, sin requerir la ampliación de las redes de distribución.

“La planta El Bosque, con una capacidad nominal de 270.000 m³/día y responsable de atender cerca del 90 % de la demanda de Cartagena, es clave para la seguridad hídrica de la ciudad. Por eso, nos alegra anunciar esta ampliación al fortalecer la capacidad de respaldo del sistema de acueducto”, señaló John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.