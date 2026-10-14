Abiertas las inscripciones al programa “Mi Primera Chamba” 2027

La Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena invita a los jóvenes de la ciudad a postularse a para el primer semestre de Mi Primera Chamba 2027, un programa que brinda oportunidades de práctica laboral en el sector público para fortalecer conocimientos, desarrollar habilidades y adquirir experiencia profesional.

La convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 18 y 28 años, residentes en Cartagena, que cursen programas técnicos, tecnológicos o profesionales en los que la práctica sea requisito de grado, o que sean egresados no graduados con máximo dos años desde la finalización de sus estudios. Además, deben contar con un promedio académico mínimo de 3,5.

Los interesados podrán realizar su inscripción hasta el 20 de noviembre de 2026 a través del portal oficial del programa: https://miprimerachamba.cartagena.gov.co.

“Con Mi Primera Chamba seguimos generando oportunidades para que los jóvenes cartageneros fortalezcan sus habilidades, adquieran experiencia y se preparen para el mundo laboral”, expresó Yira Morales, directora Administrativa de Talento Humano.

Esta iniciativa, liderada por el alcalde Dumek Turbay, hace parte de las estrategias de la Administración Distrital para impulsar la inclusión laboral juvenil y facilitar el acceso a experiencias de aprendizaje en las diferentes dependencias del Distrito.