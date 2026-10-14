720 nuevos Bomberitos Comunitarios se gradúan en Cartagena

La prevención comienza con la educación y se fortalece cuando llega a los hogares y las comunidades. Bajo esta premisa, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Cuerpo Oficial de Bomberos, continúa consolidando el programa Bomberitos Comunitarios, una estrategia orientada a formar niños, niñas y adolescentes en la identificación de riesgos, la prevención de incendios, el autocuidado y la protección de la vida.

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En una ceremonia realizada en el Teatro Adolfo Mejía, 720 niños, niñas y adolescentes recibieron su certificación como nuevos Bomberitos Comunitarios, luego de culminar satisfactoriamente su proceso de formación en la tercera versión de esta iniciativa, que promueve desde la infancia una cultura de prevención y responsabilidad ciudadana.

Con esta nueva promoción, Cartagena alcanza un total de 3.100 niños y niñas formados durante las versiones de 2024, 2025 y 2026, consolidando un programa que trasciende los espacios de capacitación y lleva conocimientos esenciales para la prevención de emergencias directamente a las familias, los barrios y las comunidades.

Bajo el liderazgo del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la dirección de Jhony Pérez Sayas, el Cuerpo Oficial de Bomberos continúa fortaleciendo las estrategias de educación comunitaria como parte de su compromiso con la protección de la vida y la construcción de una ciudad más segura, preparada y resiliente.

Jhony Pérez Sayas: “La prevención también se construye desde la infancia”

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, destacó la importancia de formar a las nuevas generaciones en prevención y autocuidado, y resaltó el papel de los niños, niñas y adolescentes como aliados fundamentales para llevar estos conocimientos a sus hogares.

“Cada niño que formamos en prevención se convierte en un multiplicador de conocimientos y en un aliado para proteger la vida. Con Bomberitos Comunitarios no solo enseñamos a reconocer los riesgos y prevenir incendios; también sembramos conciencia, responsabilidad y solidaridad desde la infancia. Queremos que estos 720 nuevos Bomberitos lleven lo aprendido a sus familias y comunidades, porque la prevención es una tarea de todos y comienza con pequeñas acciones que pueden hacer una gran diferencia”, señaló Pérez Sayas.

El director agregó que este programa refleja el compromiso institucional de acercar el conocimiento bomberil a las comunidades y promover ciudadanos cada vez más conscientes de la importancia de anticiparse a los riesgos y actuar responsablemente ante una emergencia.

A través de jornadas pedagógicas y actividades formativas, los participantes aprenden a reconocer situaciones de peligro, prevenir incendios, adoptar prácticas de autocuidado y comprender cómo actuar de manera responsable frente a diferentes escenarios de emergencia. Estos conocimientos contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta de las familias y a fomentar comportamientos que pueden salvar vidas.

Prevención que llega a los barrios

Durante 2026, el programa tuvo presencia en sectores, barrios y espacios educativos y comunitarios de Cartagena, entre ellos el corregimiento de La Boquilla, San Francisco, sector Oriente; La Candelaria, sector Omaira Sánchez; Pablo Sexto, Olaya Herrera, sector Central; San Fernando, La Florida, Nuevo Bosque, San Francisco Norte, Villa Fanny, Pasacaballos, Membrillal, Daniel Lemaitre, Los Cerderos, Barrio Nuevo, El Rodeo, Almirante Colón, Urbanización Santa Clara, Bosque, Gustavo Lemaitre, Bosque La Giralda 1, Crespo, La María, Jorge Artel, Puerta de Hierro, Colegio San Francisco de Asís, Nuevo Bosque 7.ª Etapa, San Francisco Biblioparque y Bocachica.

Esta presencia territorial permite acercar la educación preventiva a distintos sectores de la ciudad, fortalecer la participación comunitaria y promover, desde edades tempranas, una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a incendios y otras emergencias.

Además, el programa genera un efecto multiplicador: los conocimientos adquiridos por los niños, niñas y adolescentes pueden compartirse con padres, cuidadores y demás integrantes de sus familias, contribuyendo a crear entornos más seguros y preparados.

Alianzas que fortalecen la prevención

El desarrollo de Bomberitos Comunitarios ha sido posible gracias al trabajo articulado y al respaldo de aliados comprometidos con la educación, el bienestar y la seguridad de las comunidades.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena expresa su agradecimiento a Ecopetrol Refinería de Cartagena, Zona Franca La Candelaria y al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) por su apoyo y contribución al fortalecimiento de esta iniciativa, así como por facilitar espacios y oportunidades para continuar promoviendo una cultura de prevención en la ciudad.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Cuerpo Oficial de Bomberos reiteran su compromiso de seguir impulsando programas de formación, educación y participación comunitaria que contribuyan a reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar situaciones de emergencia.

La graduación de estos 720 nuevos Bomberitos Comunitarios representa un avance significativo en ese propósito: formar ciudadanos desde la infancia, fortalecer la prevención en los hogares y construir, entre todos, una Cartagena más segura.