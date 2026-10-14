1.200 cadetes se darán cita en Cartagena para los Juegos Interescuelas 2026

Los Juegos Interescuelas de Cadetes 2026, uno de los encuentros deportivos más representativos de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional.

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El evento reunirá en Cartagena a cerca de 1.200 alumnos de las cuatro escuelas de formación de Oficiales, con el propósito de fortalecer sus competencias físicas, el liderazgo y la formación integral.

Bajo el lema “Forjando liderazgo integral en equipo”, del 24 al 31 de octubre de 2026, los futuros Oficiales participarán en 12 disciplinas deportivas, que se desarrollarán en escenarios de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y en otros espacios deportivos de la ciudad.

A través de estas competencias, los participantes pondrán a prueba sus capacidades físicas, disciplina, espíritu de cuerpo y trabajo en equipo, principios fundamentales en la formación de quienes asumirán responsabilidades al servicio de la nación.

Durante una semana, Cartagena será el escenario de una jornada que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un espacio de integración institucional, fortalecimiento de valores y consolidación de los lazos de compañerismo entre las escuelas participantes.

De esta manera, los Juegos Interescuelas de Cadetes 2026 contribuirán al desarrollo de futuros Oficiales con liderazgo, vocación de servicio y compromiso con la seguridad y el bienestar de los colombianos.