Mujer que dañó estatua en Getsemaní se disculpó y pagará reparación

Tras un lamentable incidente que se registró el sábado 10 de octubre, cuando una mujer turista que bailaba en el lugar se sujetó de la escultura del Cura Umaña, en la Plaza de la Trinidad, y terminó derribándola, ocasionándole daños que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, la persona involucrada se presentó ante funcionarios del Distrito.

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Cabe recordar que, tras conocer lo sucedido, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, rechazó el comportamiento y pidió la colaboración ciudadana para identificar a la responsable y lograr que respondiera por los daños causados al patrimonio público.

“Si la identifican y/o conocen, díganle por favor responda por el daño, como corresponde. En Alcaldía de Cartagena de Indias la estamos esperando”, manifestó el mandatario en su momento.

La turista vinculada al suceso se acercó hoy a la Alcaldía para disculparse por lo ocurrido, especialmente con el alcalde Dumek Turbay, y pagó los trabajos necesarios para reparar la obra a Óscar Noriega, escultor encargado de la restauración.

“Mi nombre es Laura. Soy la persona que aparece en un video que está rondando en redes sociales y hoy aproveché para venir a la Alcaldía; poner la cara por mis acciones y procurar resarcir los daños ocasionados por mí. El alcalde Dumek muy amablemente me facilitó este espacio con sus funcionarios para llegar a un acuerdo”, explicó la turista.

Y agregó: “Estoy aquí para resarcir el daño que cometí. De igual manera, invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes y turistas que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación, para que estos casos no vuelvan a ocurrir”.

La turista aclaró que su acto “no fue con la intención de dañar la estructura ni de irrespetar a la ciudad”.

La respuesta de la turista, quien ofreció disculpas y asumió el costo de la reparación, representa un paso importante para la recuperación de la escultura y envía un mensaje sobre la responsabilidad que deben tener ciudadanos y visitantes con los espacios públicos y los bienes que hacen parte de la memoria histórica de Cartagena.

“Ratifico mi agradecimiento con el alcalde Dumek Turbay por el espacio, en nombre mío y de mi familia. Y les ofrecemos disculpas a la ciudad de Cartagena y a él”, concluyó la mujer.

Un llamado al respeto por el patrimonio

La escultura del cura Nicolás Mauricio de Umaña & Rodríguez, un sacerdote franciscano que participó activamente en los movimientos independentistas de la Nueva Granada, integra el conjunto monumental de la Plaza de la Trinidad, junto a las estatuas de Pedro Romero y “el Tamborilero”. Este es un espacio emblemático de Getsemaní que conserva parte de la memoria de las luchas populares que contribuyeron al Grito Independencia de Cartagena de 1811.

La Administración Distrital ha insistido en la importancia de proteger los monumentos, bustos y esculturas que hacen parte del patrimonio cultural y del paisaje urbano de la ciudad. En noviembre de 2024, las figuras de este conjunto ya habían sido objeto de trabajos de restauración.

El alcalde Dumek Turbay ha reiterado que visitar Cartagena significa disfrutar de su cultura, sus plazas y sus monumentos, pero también respetarlos y contribuir a su conservación.

Con el pago de la reparación y las disculpas ofrecidas por la turista, se da un paso para resarcir el daño ocasionado a una pieza representativa de la historia y la identidad de Getsemaní.

El Distrito continuará promoviendo el cuidado del patrimonio y el respeto por los espacios que pertenecen a todos los cartageneros.