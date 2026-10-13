Más de 9.200 pasajeros zarparon desde el Muelle La Bodeguita de Cartagena

Con cifras que rebasan significativamente las estimaciones iniciales, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corpoturismo, entrega un balance altamente positivo para el segmento de turismo náutico y marino-costero en Cartagena de Indias durante este puente festivo.

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Desde Corpoturismo, entidad responsable de la administración del Muelle La Bodeguita, se había proyectado inicialmente el zarpe de 6.250 pasajeros hacia la zona insular. Sin embargo, al cierre de la jornada festiva, se reportó un total de 9.258 pasajeros que disfrutaron de los encantos del mar Caribe cartagenero a través de tres experiencias principales:

Rutas hacia las Islas del Rosario y Tierrabomba.

Recorridos de Sunset por la bahía.

Experiencias de Noche Blanca en la bahía.

El Muelle La Bodeguita se reafirma así como el corazón del turismo náutico de la ciudad, constituyéndose en el puente perfecto que conecta a la Cartagena de Indias llena de historia, patrimonio y cultura con el encanto e inigualable belleza de su zona insular.

Nairo Quintana y el Gran Fondo NairoFest marcaron la agenda deportiva e insular

Como muestra de la diversidad de experiencias que ofrece el destino, en el marco de la jornada, la gloria del ciclismo colombiano, Nairo Quintana, junto a invitados especiales y el equipo organizador del Gran Fondo NairoFest, fueron recibidos por el equipo de Corpoturismo en el Muelle La Bodeguita. La visita sirvió como antesala a su zarpe hacia la zona insular, donde disfrutaron de un merecido día de playa, descanso y desconexión tras el evento deportivo.

Este hito ratifica que en una sola visita a Cartagena de Indias, los visitantes pueden vivenciar una oferta multidestino integrando turismo deportivo, gastronómico, cultural, náutico y marino-costero.

Balance oficial de Corpoturismo

Sobre los resultados de esta temporada y el dinamismo turistico del fin de semana, Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó:

“Presentamos un balance altamente positivo de este puente festivo en Cartagena de Indias. Tuvimos una apretada agenda de actividades que dinamizó distintos segmentos del turismo priorizados con el liderazgo y apoyo institucional del alcalde Dumek Turbay: desde la cultura y tradición con el Preludio de la Localidad de la Virgen y Turística, la gastronomía con el Festival del Patacón, el deporte de alto nivel con el Gran Fondo NairoFest, hasta la música y cultura con el Festival de Guitarras. Todo este dinamismo en tierra se unió a la riqueza natural de nuestra zona insular y a los variados planes náuticos que ofrece la ciudad. Cartagena demuestra una vez más que sus encantos se complementan para brindar planes diversificados a todos nuestros visitantes, consolidándonos como la ciudad líder en turismo de Colombia”.