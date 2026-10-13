Incendio dejó sin vivienda a tres personas en cerro de Albornoz
Un incendio registrado en el sector de La Paz, en Cerros de Albornoz, dejó varias viviendas calcinadas y familias afectadas que hoy solicitan ayuda para recuperar parte de lo perdido
De acuerdo con el relato de Indulfo Álvarez, uno de los damnificados, el hecho ocurrió en circunstancias que aún no están claras. El hombre contó que se disponía a descansar cuando percibió un fuerte olor a humo, situación que lo obligó a salir de su vivienda para ponerse a salvo.
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Los residentes intentaron controlar las llamas, pero la rápida propagación del fuego dificultó las labores, debido a que las estructuras estaban construidas principalmente con madera.
Por su parte, Yamileth Álvarez, otra de las afectadas, relató que perdió todas sus pertenencias y sus mascotas en medio de la emergencia. Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades, organizaciones y ciudadanos solidarios para que se sumen a las ayudas destinadas a las familias damnificadas.
Quienes deseen brindar apoyo pueden comunicarse directamente con los afectados a través de las siguientes líneas telefónicas:
📞 314 848 4868
📞 300 511 6557
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...