Hacienda Bogotá fija plazo para reportar información de predios y vehículos: ¿hasta cuándo?

Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá, Foto getty images y logo de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá.

Las entidades y organizaciones incluidas en la Resolución DDI-038292 de 2026 tienen plazo hasta el 4 de diciembre de 2026 para entregar a la Secretaría de Hacienda de Bogotá información relacionada con determinados predios y vehículos de la ciudad.

Entre los obligados se encuentran entidades distritales y nacionales, entidades financieras, sociedades fiduciarias, constructoras, iglesias y organizaciones de los sectores de salud, educación, ambiente e infraestructura.

La entidad aclaró que la medida no está dirigida a todas las personas que tienen vivienda o vehículo en Bogotá, sino únicamente a las organizaciones señaladas en la resolución.

¿Qué información deben entregar?

El reporte busca actualizar y cruzar datos para identificar correctamente los bienes, aplicar los tratamientos tributarios correspondientes y preparar la facturación de los impuestos de 2027.

Para el impuesto predial, se solicita información sobre situaciones específicas, como:

Bienes de interés cultural, predios en zonas de riesgo o áreas protegidas.

Inmuebles de entidades públicas, parques y zonas francas.

Predios de iglesias y bienes en procesos de extinción de dominio.

Inmuebles bajo contratos de leasing y predios vinculados a procesos de construcción o propiedad horizontal.

En el caso de los vehículos, el reporte incluye aquellos relacionados con procesos de extinción de dominio, decomisos o incautaciones, patrimonios autónomos y contratos de leasing.

¿Cómo se debe presentar el reporte?

Las entidades obligadas deberán cargar la información a través de la Plataforma de Reporte de Información en Medios Magnéticos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, siguiendo los formatos establecidos para cada tipo de reporte.

Hacienda recomendó preparar los datos con anticipación y verificar que estén completos y correctos. No entregar la información dentro del plazo, presentarla con errores o reportar datos diferentes a los solicitados puede generar sanciones.