Habilitado primer tramo de megaobra en la avenida Chile en el sector turístico de Cartagena

La solución a las históricas inundaciones de Bocagrande y Castillogrande comienza a materializarse en las calles a la vista de la ciudadanía. El proyecto 4 en 1 habilitó su primer tramo terminado, lo que ratifica el compromiso del Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz por construir una respuesta estructural a una problemática que durante años ha afectado la movilidad, el comercio, el turismo y la vida cotidiana de residentes y visitantes.

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El mandatario acompañó la puesta en servicio del tramo comprendido entre la tienda D1 y el edificio Porto Marine, donde se desarrollaron trabajos hidráulicos de gran complejidad y se reconstruyó la vía con un nivel más alto en puntos estratégicos. La intervención no consistió únicamente en renovar el pavimento: debajo de la calle quedó instalada parte de la infraestructura que permitirá recoger y conducir las aguas lluvias hacia el sistema de bombeo.

Lo que hay debajo de la vía

Uno de los componentes centrales de este frente es el llamado tanque tormenta, una estructura que recogerá las aguas acumuladas en las calles y las conducirá hacia las estaciones de bombeo contempladas en el proyecto.

Su instalación exigió demoler el pavimento existente, excavar a más de dos metros de profundidad, controlar el nivel del agua subterránea y mejorar el suelo antes de instalar las tuberías. En el tramo habilitado se instalaron cerca de 190 metros lineales de tubería de 1,5 metros de diámetro, con piezas de seis metros de longitud, que posteriormente se conectarán con las estaciones de bombeo.

También se instalaron más de 400 metros lineales de canaletas a ambos lados de la vía y en puntos estratégicos, entre ellos la intersección de la Carrera 3 con Calle 10, el encuentro con la avenida San Martín y los accesos a la Base Naval, edificios y viviendas del sector. Estas estructuras permitirán captar el agua que corre por la superficie y conducirla hacia el sistema de recolección.

Ahora es una vía más alta

En el tramo entregado también se hizo la reconstrucción del pavimento con una elevación del nivel de la vía en puntos críticos, como en la curva de entrada a la Base Naval, la cota pasó de 0,19 a 0,70 metros sobre el nivel del mar, con el objetivo de orientar la escorrentía hacia las canaletas y evitar que el agua permanezca acumulada en la calzada.

De igual manera, en este frente de trabajo se construyeron más de 200 metros lineales de pavimento nuevo, se ejecutaron bordillos, andenes y accesos a edificaciones y a la Base Naval, junto con la siembra de especies vegetales y el mejoramiento de jardines y zonas aledañas.

“Durante años, los vecinos de Bocagrande y Castillogrande han tenido que enfrentar inundaciones que afectan su movilidad y su tranquilidad. Por eso en nuestro Gobierno estamos construyendo una solución de fondo, no un arreglo temporal. Hoy ponemos al servicio de la gente este primer tramo y seguimos avanzando para cambiar la manera en que estos barrios enfrentan las lluvias y las mareas”, destacó el alcalde.

Una megaobra para transformar Bocagrande y Castillogrande

El proyecto ‘Construcción de Obras para la Prevención y Control de Inundaciones de los Barrios Bocagrande y Castillogrande del Distrito’, conocido como 4 en 1, contempla la construcción de más de 2,3 kilómetros de infraestructura hidráulica, incluidos colectores subterráneos, canales laterales, sumideros, válvulas de retención y cuatro estaciones de bombeo en Parque Navas, Coral Gables, La Concha y Punta Castillo. El sistema está concebido para mejorar la evacuación de las aguas lluvias incluso durante episodios de marea alta.