Encapuchados se enfrentaron al UNDMO: concejales y congresistas exigen aplicar nuevo decreto

Este martes 13 de octubre un grupo de manifestantes bloqueó la avenida Circunvalar con Calle 12d, frente a la Universidad Distrital sede Vivero; sobre las 4 de la tarde la UNDMO realizó la intervención para habilitar el paso tras agotar la instancia del diálogo, sin embargo, fue atacada con bombas molotov y papas bomba por algunos encapuchados que se encontraban en el lugar.

Ante el bloqueo de la vía, decenas de usuarios en redes sociales denunciaron que la movilidad se colapsó en el centro de la ciudad, mientras que desde TransMilenio aseguraron que 7.453 usuarios del sistema de transporte de la ciudad se vieron afectados por los desvíos que tuvieron que ser activados por la manifestación.

Desde la cámara de representantes, pidieron activar el nuevo protocolo de atención de la protesta social desde hoy mismo, para evitar más bloqueos en la ciudad.

“Con el nuevo decreto de protesta del presidente Abelardo de la Espriella y del ministro Rodrigo Lara la intervención de la Fuerza Pública en estos casos es inmediata, protegiendo a los ciudadanos y castigando a los vándalos. El lado correcto historia es ponerle freno a los vándalos que se creen dueños del país”, aseguró el representante a la cámara, Daniel Briceño en su cuenta de X.

“Bloquear el transporte público es un golpe directo al bolsillo y al tiempo de los trabajadoresUn bloqueo en hora pico afecta a más de 250.000 pasajeros de TransMilenio. Solo una hora de parálisis equivale a un costo social y de productividad que supera los $1.100 millones de pesos.Al año, los ciudadanos han llegado a acumular 1.019 horas perdidas esperando o atrapados en el sistema por bloqueos y manifestaciones.¡Eso equivale a 42 días completos de vida restados a la gente!“, aseguró el representante a la cámara, David Cote en su cuenta de X.

Desde el Concejo de Bogotá también rechazaron estos hechos, que afectan principalmente a los ciudadanos y su movilidad.

La movilidad retornó a la normalidad después de las 6 de la tarde, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad.