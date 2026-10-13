🔴EN VIVO| Lluvias en Bogotá: así está la movilidad y el estado de las vías

Este martes 13 de octubre en la ciudad se han presentado diferentes lluvias en varios sitios de Bogotá, algunas de gran intensidad y otras que han generado encharcamientos afectando la movilidad.

Pronóstico del IDEAM:

Según el pronóstico más reciente del IDEAM para hoy, en Bogotá se pronostica que, durante la tarde, las condiciones del cielo estén mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones nubladas con lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente de la ciudad sobre las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Lloviznas esporádicas en otros sectores de la ciudad.

Lluvias en Bogotá:

Hay nuevos mensajes 12:41 p.m. | Se registran lluvias en ocho localidades de Bogotá. 11:46 a.m | Para la tarde y noche, se prevé que persistan las condiciones de cielo mayormente nublado

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