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13 oct 2026 Actualizado 20:01

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Bogotá

🔴EN VIVO| Lluvias en Bogotá: así está la movilidad y el estado de las vías

Le contamos cómo avanza la jornada de lluvias que se han presentado en Bogotá.

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Bogotá
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Este martes 13 de octubre en la ciudad se han presentado diferentes lluvias en varios sitios de Bogotá, algunas de gran intensidad y otras que han generado encharcamientos afectando la movilidad.

Pronóstico del IDEAM:

Según el pronóstico más reciente del IDEAM para hoy, en Bogotá se pronostica que, durante la tarde, las condiciones del cielo estén mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones nubladas con lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente de la ciudad sobre las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Lloviznas esporádicas en otros sectores de la ciudad.

Lluvias en Bogotá:

Hay nuevos mensajes

12:41 p.m. | Se registran lluvias en ocho localidades de Bogotá.

11:46 a.m | Para la tarde y noche, se prevé que persistan las condiciones de cielo mayormente nublado

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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