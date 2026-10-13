🔴EN VIVO| Lluvias en Bogotá: así está la movilidad y el estado de las vías
Le contamos cómo avanza la jornada de lluvias que se han presentado en Bogotá.
Este martes 13 de octubre en la ciudad se han presentado diferentes lluvias en varios sitios de Bogotá, algunas de gran intensidad y otras que han generado encharcamientos afectando la movilidad.
Pronóstico del IDEAM:
Según el pronóstico más reciente del IDEAM para hoy, en Bogotá se pronostica que, durante la tarde, las condiciones del cielo estén mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones nubladas con lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente de la ciudad sobre las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Lloviznas esporádicas en otros sectores de la ciudad.
Lluvias en Bogotá:
12:41 p.m. | Se registran lluvias en ocho localidades de Bogotá.
11:46 a.m | Para la tarde y noche, se prevé que persistan las condiciones de cielo mayormente nublado
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...