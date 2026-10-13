El Laguito recibe luz verde para intervención ambiental

Una importante noticia para la recuperación ambiental de Cartagena fue anunciada por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Bolívar, luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizara las obras de intervención hidráulica necesarias para avanzar en la recuperación del cuerpo de agua de El Laguito.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona; y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quienes destacaron que esta autorización permitirá continuar con las intervenciones destinadas a restablecer el intercambio de agua entre el sistema lagunar y el mar Caribe.

El gobernador Yamil Arana agradeció especialmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por las gestiones adelantadas desde el Gobierno Nacional para agilizar el trámite ambiental y lograr que el proyecto pueda avanzar.

El mandatario departamental resaltó la importancia de esta decisión para atender una problemática ambiental que durante años ha afectado a este sector turístico y residencial de Cartagena.

La intervención tiene como propósito mejorar las condiciones fisicoquímicas del ecosistema, facilitar la circulación del agua y reducir los episodios recurrentes de eutrofización, fenómeno relacionado con la acumulación excesiva de nutrientes que provoca el deterioro de la calidad del agua.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, explicó que la resolución expedida por la ANLA contempla las intervenciones hidráulicas necesarias para mejorar la conexión de El Laguito con el mar Caribe, una medida que busca contribuir a la recuperación progresiva de este ecosistema.

Con esta autorización ambiental se abre una nueva etapa para uno de los proyectos de recuperación ecológica más esperados por los habitantes de Cartagena, especialmente por las comunidades, residentes, comerciantes y empresarios vinculados a la actividad turística de este importante sector de la ciudad.

La Gobernación de Bolívar destacó que la recuperación de El Laguito representa una oportunidad para mejorar las condiciones ambientales del entorno, proteger el ecosistema y contribuir al fortalecimiento del atractivo turístico de Cartagena.

Finalmente, la autorización permitirá avanzar en las siguientes fases del proyecto, de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad ambiental, con el propósito de ofrecer una solución sostenible a los problemas de circulación y calidad del agua que históricamente han afectado a El Laguito.