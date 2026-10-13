Contraloría de Bogotá pone la lupa sobre obras para la seguridad en la ciudad

La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una Indagación Preliminar relacionada con el Centro Integral de Justicia y Centro de Atención Especializada Campo Verde, en Bosa, por las áreas y equipamentos que permanecen sin uso, pese a que la infraestructura se encuentra terminada y pagada.

“Nuestra presencia en Campo Verde va más allá de una visita: se traduce en acciones de control fiscal. Los recursos destinados a la seguridad y la justicia deben cumplir su propósito y servirle a la gente”, dijo Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá.

La indagación permitirá establecer qué áreas permanecen sin utilizar, cuánto tiempo llevan sin cumplir la finalidad para la cual fueron construidas, cuál es su estado actual y cuáles fueron los recursos efectivamente invertidos.

De acuerdo con la Contraloría, si se comprueba que existe infraestructura terminada y pagada que continúa sin prestar el servicio previsto, la Contraloría evaluará técnicamente la posible existencia de daño al patrimonio público.

Centro Especial de Reclusión Fase II: obra retrasada que también está en la mira

La segunda parada de la Ruta de Control a la Seguridad corresponde al Centro Especial de Reclusión Fase II, con una inversión superior a $21.586 millones para ampliar la capacidad del Distrito de atender a personas privadas de la libertad. Por su importancia, integra el programa Vamos a la Obra de la Contraloría de Bogotá.

A 31 de agosto de 2026, registraba un avance del 88,2 %, frente al 96 % programado. Ha tenido adiciones, ampliaciones de plazo, múltiples suspensiones y prórrogas por dificultades en estudios, diseños y otros trámites.

La Contraloría evalúa el proyecto mediante una Actuación Especial de Fiscalización, que analiza las adiciones, las deficiencias en estudios y diseños y la mayor permanencia de la interventoría, así como su posible impacto sobre el patrimonio público.

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4

La ruta incluye una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4, para verificar el funcionamiento del sistema de videovigilancia de Bogotá.

La Secretaría de Seguridad reportó 5.824 cámaras de su propiedad. Excluidos los equipos afectados por obras, siniestros y obsolescencia, el universo para calcular la disponibilidad es de 5.294 cámaras: 4.180 funcionan y 1.114 están fuera de servicio.

Mediante una Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría revisa las causas de las fallas, el mantenimiento, los tiempos de recuperación, la reposición de equipos y la gestión para restablecer la capacidad tecnológica.