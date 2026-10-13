Concejo de Cartagena eligió y posesionó la Mesa Directiva para el período 2027

Durante la sesión plenaria de este martes, el Concejo eligió a los integrantes de la Mesa Directiva que orientará la corporación durante el período 2027, cuya conformación fue respaldada con 19 votos a favor para cada uno de sus integrantes.

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El concejal Armando Córdoba postuló a Carlos Raad de la Ossa para la Presidencia de la corporación, propuesta que recibió el respaldo unánime de los concejales presentes, con 19 votos a favor.

Posteriormente, el concejal Lewis Montero postuló a Johan Correa para el cargo de primer vicepresidente, mientras que el concejal Carlos Guerra presentó la postulación de Laureano Curi para la Segunda Vicepresidencia. Ambas propuestas fueron aprobadas con 19 votos a favor.

Posesionada Mesa Directiva 2027

Durante la sesión, el presidente del Concejo, Hernando Piña, tomó posesión a los integrantes de la nueva Mesa Directiva, que asumirá sus funciones a partir del 1 de enero de 2027.

El concejal Carlos Raad de la Ossa, elegido presidente, agradeció a los integrantes de la corporación por la confianza depositada en él y manifestó su compromiso de ejercer una presidencia abierta al diálogo, la participación y la construcción de consensos.

Raad de la Ossa señaló que asume esta responsabilidad con humildad y con la convicción de contribuir al fortalecimiento institucional y a las decisiones que requiere la ciudad. Asimismo, aseguró que mantendrá una relación de cooperación con la Administración Distrital, sin renunciar a la independencia de la corporación ni al ejercicio de un control político serio, responsable y constructivo.

El presidente electo destacó que su propósito es consolidar un Concejo cercano a la ciudadanía, respetuoso de las diferencias y comprometido con el interés general de Cartagena. En ese sentido, hizo un llamado a actuar con madurez, responsabilidad y sentido de ciudad frente a los desafíos del próximo año.

Durante su intervención, también recordó a su padre, quien fue concejal de Cartagena y presidió esta corporación. Evocó sus enseñanzas y el legado que dejó en su vida, y expresó cuánto le habría gustado compartir con él este momento.

Finalmente, reiteró que su gestión al frente de la Mesa Directiva estará orientada a escuchar a la ciudadanía, defender los intereses de Cartagena y promover el trabajo institucional por encima de las diferencias políticas y los intereses particulares.