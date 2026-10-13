Cerca de 800 atenciones se brindaron en la jornada Gobierno al Barrio en El Libertador

Antes de que saliera el sol, ya había movimiento en El Libertador. Desde las 6:30 a. m., personal de la Alcaldía de Cartagena y aliados públicos y privados desplegaron carpas, mesas y sillas para recibir a los vecinos en la jornada Gobierno al Barrio, liderada por el Plan de Emergencia Social (PES)-Pedro Romero. El balance fue de cerca de 800 atenciones.

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Niños, jóvenes y adultos fueron llegando con preguntas, trámites pendientes y muchas ganas de aprovechar la atención. Allí encontraron información sobre oferta de educación superior, vacunación, colocación y retiro de implantes subdérmicos, expedición de documentos de identidad, orientación para el adulto mayor, asesoría jurídica, prevención de accidentes y riesgos, y empleabilidad.

Jorge Redondo, director del PES Pedro Romero, recorrió cada uno de los stands y resaltó el trabajo de los aliados presentes. “Seguimos llevando soluciones y esta jornada a los barrios más vulnerables, porque cuentan con un gobierno que siempre está dispuesto a responderles”, afirmó.

Renta Cuidadana, Colpensiones, Distriseguridad, Gestión de Riesgo, Secretaría del Interior, Dadis, ESE Hospital Local, Profamilia, Universidad del Sinú, Politécnico de América, Secretaría de Educación, Esforzarte, Secretaría de Participación Ciudadana, Comisaría de Familia, Secretaría de Hacienda, entre otras entidades, trabajaron sin parar para que nadie se fuera sin respuestas.

“Agradecemos al PES y a su director por habernos traído la institucionalidad hasta nuestra comunidad. A nuestro alcalde Dumek Turbay, un agradecimiento especial por haber hecho posible toda esta actividad. Queremos que la Alcaldía siga siendo parte de nuestros procesos”, destacó Rafael Ochoa, presidente de la JAC de El Libertador.

La gratitud también tuvo voz en Yerlis García: “Esta actividad me pareció excelente. Qué bueno que hayan venido al barrio, todo estuvo muy organizado, atendieron y dieron respuesta a nuestras solicitudes. Agradecemos porque esta actividad favorece mucho a las personas vulnerables”.