Capturado en Turbaco presunto agresor sexual serial buscado en Bogotá

Fue capturado en Turbaco, por unidades de la Policía Nacional, un hombre de 49 años, señalado como presunto responsable de por lo menos siete agresiones sexuales en contra de varias mujeres en Bogotá, que denunciaron, y relataron el mismo modus operandi en cada uno de los casos.

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Este importante resultado se materializo a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de Cartagena, quien hizo efectiva una orden de captura por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, por hechos investigados en la ciudad de Bogotá.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Turbaco, donde los investigadores, mediante labores de ubicación y seguimiento, lograron localizar y capturar a esta persona, quien era requerido por las autoridades judiciales dentro de una investigación relacionada con varios hechos de violencia sexual registrados en la localidad de Suba, en Bogotá.

De acuerdo con las labores investigativas, el capturado estaría señalado de abordar a mujeres en sectores aislados de esta localidad, presuntamente intimidándolas con un arma de fuego para luego conducirlas hacia zonas boscosas cercanas al humedal Juan Amarillo, donde las habría despojado de sus pertenencias y sometido a agresiones sexuales.

Las autoridades tienen conocimiento de al menos siete posibles víctimas de violencia sexual, en hechos ocurridos durante los años 2024 y 2025, los cuales son materia de investigación para establecer la presunta participación del capturado.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, ante la cual deberá responder por los delitos por los que es requerido, mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos similares.

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó: “La protección de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres es una prioridad para la Policía Nacional. Con esta importante captura, lograda en Cartagena, damos un contundente golpe contra la violencia sexual. Este resultado demuestra que no bajaremos la guardia frente a quienes atentan contra la seguridad y la tranquilidad de nuestras mujeres. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para contribuir a que estos hechos no queden en la impunidad”.