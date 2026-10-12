Cartagena cerró con Carlos Vives el Gran Fondo Nairo Fest 2026

En un Camellón de los Mártires repleto, engalanado esta noche con la presencia de las notas musicales de Carlos Vives y otros artistas invitados, Cartagena cierra el evento deportivo más importante en su historia reciente: el Gran Fondo Nairo Fest 2026, que quedará para el recuerdo como la despedida del mundo del ciclismo del querido ídolo colombiano, ganador de un Giro de Italia y la Vuelta a España, y quien escogió a La Heroica para su retiro oficial.

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Cartagena, como epicentro de un nuevo capítulo que la consolida como destino turístico deportivo de talla mundial, sella un gran puente festivo que dejó una derrama económica para la ciudad que se estipuló en US$20 millones.

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Este domingo, el múltiple campeón ciclístico fue homenajeado a primera hora desde el imponente Corredor Histórico de Cartagena, con la presencia de 6.900 ciclistas de 21 países que se unieron a las más grandes leyendas del deporte de los ‘caballitos’ de acero: Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Purito Rodríguez y Samuel Sánchez, quienes rodaron en una jornada sin precedentes.

De los 186 km del Gran Fondo hasta las rutas de Medio Fondo y Retadores, Cartagena demostró por qué es el escenario perfecto para albergar eventos de talla internacional que combinan deporte, turismo y orgullo patrio.

De esa forma, como apuesta de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, Cartagena selló una semana completa marcada por conversatorios, intercambios de experiencias, runnig, MTB en las históricas fortificaciones del Castillo San Felipe de Barajas y hasta espacios para la niñez, con Nairo Kids.

“Cartagena demostró en estos días que sí vive en su mejor momento. La ciudad unida se congregó para recibir a miles de visitantes. Por eso es importante agradecer al presidente Abelardo de La Espriella y a Mauricio Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo, por el respaldo del Gobierno Nacional para que un puente festivo histórico fuese un éxito total. En verdad, estamos ante un nuevo comienzo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La presencia del artista samario, junto al talento local de Jader Tremendo y Criss y Ronny, marca el cierre de una agenda que congregó a miles de deportistas, aficionados y visitantes alrededor de la despedida profesional de Nairo Quintana, uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano. La ciudad recibió a figuras de talla mundial.

En las rutas del Gran Fondo, 6.900 ciclistas se dieron cita para afrontar el recorrido de 186 kilómetros y las modalidades de Medio Fondo y Retadores. En el conjunto de la programación, el evento reúne a más de 10.600 participantes procedentes de 21 países, con una proyección superior a 20.000 visitantes entre deportistas, familiares, acompañantes e invitados.

La despedida profesional de Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España, le otorga una dimensión especial a esta convocatoria, que además de reunir a referentes históricos del ciclismo, permite mostrar la capacidad de Cartagena para acoger eventos de alcance internacional.