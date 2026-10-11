Nairo Fest 2026 rueda por carreteras de Bolívar

Este domingo 11 de octubre el ciclismo mundial escribió una de sus páginas más memorables, desde tempranas horas, en un Corredor Histórico de Cartagena imponente.

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Un total de 6.900 ciclistas de 21 países se unieron a las más grandes leyendas del deporte: Nairo Quintana, Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Purito Rodríguez y Samuel Sánchez, para rodar en una jornada sin precedentes.

De los 186 km del Gran Fondo hasta las rutas de Medio Fondo y Retadores, Cartagena demostró por qué es el escenario perfecto para albergar eventos de talla internacional que combinan deporte, turismo y orgullo patrio.

De esa forma, como apuesta de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, Cartagena sigue siendo epicentro de eventos de clase mundial.