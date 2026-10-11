Inició fundición de concreto en Tercera Avenida de Manga

La rehabilitación de la Tercera Avenida de Manga sigue avanzando a buen ritmo. La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, ya fundió 45 metros lineales de pavimento rígido en el carril izquierdo, mientras continúan los trabajos de renovación de las redes de acueducto y alcantarillado, excavaciones, rellenos y adecuación de la infraestructura subterránea.

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La obra hace parte del programa Vías para la Felicidad y contempla la intervención de aproximadamente 820 metros lineales, entre las carreras 21 y 24, con un área de actuación cercana a los 4.532,53 metros cuadrados. El objetivo es reconstruir la vía y renovar sus redes de servicios públicos para ofrecer mejores condiciones de movilidad y una infraestructura más duradera.

Avanzan las redes y la construcción del nuevo pavimento

En el tramo comprendido entre las carreras 22 y 24 se adelantan demoliciones de pavimento y andenes, retiro de material, excavaciones, rellenos y reposición de redes. En materia de alcantarillado, ya se han construido cuatro cámaras y se trabaja en el armado de acero de una quinta. Además, se han instalado aproximadamente 180 metros lineales de tubería de alcantarillado.

En este mismo frente se ejecutan rellenos con material triturado y ya se fundieron los primeros 45 metros lineales de pavimento rígido en el carril izquierdo. En la zona también se adelanta el armado de acero para construir el cárcamo que protegerá la tubería de acueducto. Entretanto, entre las carreras 21 y 22 comenzaron las demoliciones de pavimento y el retiro de material.

Una intervención integral para Manga

La rehabilitación no se limita a colocar pavimento nuevo. El proyecto contempla la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de la calzada en concreto rígido, nuevos andenes en concreto estampado con condiciones de accesibilidad y la organización y modernización de las redes de voz y datos.

También incluye la construcción de cárcamos de protección para los sistemas de tanques subterráneos de los edificios ubicados en el sector, así como la recuperación de los puntos críticos de la avenida.

La ejecución de estas actividades busca renovar tanto la superficie de circulación como los componentes de infraestructura que deben quedar instalados antes de completar la vía.

La Secretaría de Infraestructura, liderada por Wílmer Iriarte Restrepo, mantiene el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo para avanzar con las actividades previstas.

Durante la ejecución de la obra, conductores y peatones deben atender la señalización, respetar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y utilizar los senderos peatonales habilitados para desplazarse de manera segura.