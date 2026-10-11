Inició el 13º Festival Internacional de Guitarra de Cartagena

Con una buena asistencia de público y una noche que reunió sonidos clásicos, flamencos, tradicionales y contemporáneos, inició oficialmente el 13º Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, un encuentro que celebra la diversidad musical y conecta al público con intérpretes de distintas procedencias.

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La apertura comenzó con las palabras de Claudia Fadul, directora ejecutiva del festival, quien agradeció a los asistentes y a quienes hacen posible esta iniciativa, e invitó a la ciudadanía a disfrutar de los conciertos programados durante los próximos días.

El director artístico, Eduardo Jasbón, dio apertura musical a la velada con una magistral presentación que cautivó al público y marcó el inicio de una noche dedicada a la riqueza y versatilidad de la guitarra. También fue el encargado de cerrar la jornada, reafirmando su compromiso con este encuentro musical.

Entre ambas presentaciones, el escenario recibió al dúo Alexa y Julián, con la voz de Alexa Cortés y la guitarra de Julián Cardona; al guitarrista bolivarense Carlos Quintana, cuya trayectoria integra sonidos del Caribe colombiano y el jazz; y a Cuerdas del Ecuador, agrupación dedicada a preservar y difundir la música tradicional ecuatoriana.

La programación continuó con el español Daniel Casares, referente internacional de la guitarra flamenca de concierto, y el Andrés Ortiz Latin Jazz Trío, integrado por Andrés Ortiz en el piano, Francisco Frieri Gilchrist en la batería y Juan Sebastián Cardozo en el bajo. La agrupación presentó su propuesta de jazz latino, en la que convergen ritmos latinos y elementos propios del jazz.

La respuesta del público acompañó esta primera jornada, en la que los asistentes disfrutaron de una programación diversa y del encuentro de distintas tradiciones musicales sobre un mismo escenario, reafirmando el valor de la guitarra como instrumento de conexión entre culturas.

El festival continúa hasta el 11 de octubre

El 13.º Festival Internacional de Guitarra de Cartagena finalizará este domingo 11 de octubre.

La organización invita a residentes y visitantes a sumarse a las próximas jornadas y disfrutar de la programación artística que seguirá llenando de música los escenarios de la ciudad.

Las boletas para los próximos conciertos pueden adquirirse a través del siguiente enlace: https://www.passline.com/eventos/xiii-festival-internacional-de-guitarra-viernes-9-de-oct

El encuentro cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el Teatro Adolfo Mejía y la Secretaría de Turismo.