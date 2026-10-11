“Es el momento de que el mundo conozca a Bolívar”: gobernador tras carrera Nairo Fest 2026

El Gran Fondo Nairo Fest 2026 se convirtió en una vitrina para Bolívar. Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, Mahates, Arjona y Cartagena vivieron una jornada histórica con el paso de esta competencia ciclística de talla nacional e internacional, que llenó de entusiasmo la Troncal de Occidente y la renovada vía de La Línea.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, acompañó el recorrido, alentó a los ciclistas y destacó el balance positivo de una jornada que se desarrolló con normalidad, gracias a la articulación y el acompañamiento dispuestos para el evento.

“Este es el momento de que el mundo conozca a Bolívar. Por eso trajimos esta competencia de talla internacional, para que los ciclistas, sus acompañantes y quienes siguen este deporte desde distintos lugares descubran la belleza de nuestro departamento, conozcan nuestros municipios y se lleven una gran experiencia de esta tierra”, expresó el mandatario.

Arana destacó que el Gran Fondo Nairo Fest fue mucho más que una competencia deportiva: representó una oportunidad para proyectar a Bolívar como destino turístico, dinamizar las economías locales y mostrar el potencial de sus municipios a través de sus paisajes, su gastronomía y la calidez de su gente.

El gobernador también resaltó el entusiasmo de las comunidades que salieron a las calles para animar a los participantes, así como el acompañamiento brindado durante el recorrido, con atención e hidratación para los deportistas. La jornada transcurrió sin contratiempos reportados en el balance destacado por el mandatario.

“Queríamos que esta fuera una verdadera fiesta del deporte, que los ciclistas se sintieran bien recibidos y que los habitantes de cada municipio se apropiaran de este evento. Hoy Bolívar les mostró a Colombia y al mundo que tenemos territorios hermosos, gente trabajadora y las condiciones para recibir competencias de esta magnitud”, agregó Arana.

Santa Rosa celebró una jornada histórica

La emoción se sintió especialmente en Santa Rosa, donde sus habitantes salieron a las calles para observar el paso de los ciclistas y disfrutar de una competencia que muchos nunca habían presenciado en su municipio.

Osvaldo Altamar, hijo de esta población, expresó su alegría por la llegada del evento y destacó el ambiente que se vivió entre los habitantes.

“En 55 años estando en mi pueblo nunca había visto algo como esto. Estamos felices, es un espectáculo original. Hay entusiasmo en la gente”, comentó.

Por su parte, el alcalde de Santa Rosa, Harvis Bello Elles, manifestó el orgullo que representa para el municipio ser escenario de esta cita deportiva y recibir a grandes figuras del ciclismo.

El mandatario local señaló que la competencia no solo motivó la alegría de las familias y dinamizó la economía, sino que también permitió mostrar los atractivos, la calidez de sus habitantes y el potencial de esta población bolivarense.

“Santa Rosa es un municipio lleno de gente trabajadora y pujante, que tiene prosperidad y esperanza. Que todas estas leyendas del ciclismo estén acá nos llena de orgullo”, expresó Bello Elles.

Bolívar, una vitrina para el deporte y el turismo

El recorrido por los municipios bolivarenses convirtió las vías del departamento en un escenario de integración, deporte y promoción turística. La presencia de ciclistas, acompañantes y aficionados permitió que las comunidades fueran protagonistas de una jornada que trascendió lo competitivo.

Con el Gran Fondo Nairo Fest 2026, la Gobernación de Bolívar le apostó a posicionar al departamento como escenario de grandes eventos, fortalecer el sentido de pertenencia y generar oportunidades para las economías locales.

El balance de la jornada, marcado por la participación ciudadana, el entusiasmo de los municipios y el desarrollo normal de la competencia, reafirmó el potencial de Bolívar para recibir eventos deportivos que conectan sus territorios y proyectan su riqueza ante Colombia y el mundo.