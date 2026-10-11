Ejército destruye cuatro unidades ilícitas de producción minera en el sur de Bolívar

En desarrollo de operaciones militares contra las economías ilícitas, tropas del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, lograron la ubicación y posterior destrucción de cuatro unidades de producción minera (UPM) ilegales, que presuntamente eran utilizadas como fuente de financiación de la Subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea, del grupo armado organizado Clan del Golfo.

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Durante la operación en el sector conocido como Cueva Sapo, vereda Cañabraval municipio de San Pablo, Bolívar, fueron destruidos e inhabilitados 4 motores sin número de serie, 3 clasificadoras, 30 metros de mangueras de diferentes pulgadas, 50 galones de ACPM y 10 canecas, elementos empleados para el desarrollo de actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

De acuerdo con las estimaciones, estas unidades tenían una capacidad de extracción aproximada de 950 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial se calcula en $401.100.000 mensuales. Así mismo, la infraestructura intervenida representa una afectación económica de $362.000.000, lo que debilita las capacidades logísticas y financieras asociadas a esta actividad ilícita.

El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones para combatir la amenaza y afectar las fuentes de financiación de estos grupos armados organizados, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades del sur de Bolívar.