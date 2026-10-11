Campeón boyacense Nairo Quintana rodó por tierras turbaqueras

Turbaco vivió este domingo una jornada inolvidable al sumarse con entusiasmo a la gran fiesta del ciclismo: el Nairo Fest.

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El municipio bolivarense se convirtió en escenario de integración y deporte, acompañando la despedida de uno de los grandes ídolos del pedal colombiano.

La alcaldesa Claudia Espinosa Puello encabezó la concentración de cientos de turbaqueros que se apostaron a un lado de la carretera, a la altura de la Institución Educativa Crisanto Luque, donde se instaló un punto de hidratación. Allí, la comunidad vibró con el paso de Nairo Quintana y sus compañeros de ruta.

“Hoy Turbaco se vistió de fiesta para despedir a un grande del ciclismo. Nuestros ciudadanos demostraron que saben unirse en torno al deporte y la cultura, y que Nairo siempre tendrá un lugar en nuestros corazones”, expresó la alcaldesa Claudia Espinosa Puello.

El campeón boyacense rodó por tierras bolivarenses sintiendo el respaldo y el cariño de Turbaco. Los aplausos, las banderas y las voces de aliento marcaron el ambiente de fiesta, en una jornada que convirtió el domingo en un día diferente y especial para el municipio.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Hansel Paternina, destacó la masiva participación: “Este evento nos deja como enseñanza la integración y la pasión por el deporte.

Turbaco respondió con alegría y compromiso, y eso nos motiva a seguir fortaleciendo la actividad física en nuestra comunidad”, expresó el funcionario.