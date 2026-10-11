Cabildo Negro de San Diego vuelve este 1 de noviembre con apoyo del IPCC

La Fundación Los Jagüeyes confirma la realización de la XXXII versión del Cabildo Negro de San Diego 2026, una celebración que reunirá a residentes, antiguos habitantes y miembros de la diáspora sandiegana en torno a la memoria, las tradiciones y el patrimonio cultural de este histórico barrio de Cartagena.

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El proyecto fue seleccionado en primer lugar en la categoría A de Cabildos de la convocatoria “La Fiesta que nos Une”, del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, como reconocimiento al proceso cultural y comunitario que sustenta esta iniciativa.

La Fundación Los Jagüeyes considera importante informar públicamente a la ciudadanía sobre la programación y confirmar que el Cabildo hace parte de las actividades previstas para este año, con una propuesta que busca fortalecer la participación de la comunidad y mantener viva una tradición vinculada a la historia de San Diego y de las Fiestas de Independencia de Cartagena.

Una programación construida desde la comunidad

Las actividades comenzarán el 24 de octubre, con el lanzamiento oficial y rueda de prensa en Casa Bolívar. Durante esta jornada se realizará la imposición de bandas a las capitanas y la presentación de los integrantes de la Corte del Cabildo.

También se entregarán los reconocimientos a los ganadores del concurso de afiches del XXXII Cabildo Negro de San Diego, realizado con la participación de estudiantes de Diseño Gráfico de UNIBAC, como una manera de vincular a las nuevas generaciones con la creación y promoción de esta tradición.

El 1 de noviembre, San Diego vuelve a encontrarse con su memoria

El 1 de noviembre será el día central de la programación.

Durante la mañana, las calles y plazas del barrio San Diego serán escenario de la celebración de Ángeles Somos, con actividades dirigidas a la comunidad y la participación de niños, jóvenes, familias y portadores de tradición.

Ese mismo día se desarrollará en Casa Bolívar “Casa al Barrio”, una iniciativa que busca acercar la institución a la comunidad y generar un espacio para conversar y compartir alrededor de la historia y las expresiones culturales de San Diego.

En horas de la tarde tendrá lugar el recorrido del XXXII Cabildo Negro de San Diego, que contará con la participación de un ritual de cabildos integrado por jóvenes de Cartagena, como una apuesta por transmitir esta memoria cultural a las nuevas generaciones.

La Corte del Cabildo estará integrada por residentes de San Diego y miembros de su diáspora, acompañados por grupos culturales y comunitarios que se sumarán al recorrido y a la celebración.

“San Diego tiene una memoria que merece seguir siendo contada”

Para Martín González, presidente y representante legal de la Fundación Los Jagüeyes, esta celebración representa una oportunidad para que los propios sandieganos participen activamente en la construcción y transmisión de su memoria.

“Este Cabildo lo estamos haciendo desde la comunidad y para la comunidad. Queremos que los habitantes de San Diego, quienes tuvieron que salir del barrio y sus nuevas generaciones vuelvan a encontrarse con esta memoria. No se trata solamente de realizar un desfile, sino de mantener viva una tradición y fortalecer el vínculo de los sandieganos con su territorio y con la historia de Cartagena”.

La Fundación Los Jagüeyes invita a los medios de comunicación, organizaciones culturales, instituciones educativas, artistas, portadores de tradición, habitantes de San Diego y a toda la ciudadanía a acompañar esta programación.