Ejército refuerza la seguridad en vías del sur de Bolívar y el nordeste antioqueño

El Ejército Nacional reforzó su presencia en las principales vías del sur de Bolívar y el nordeste antioqueño durante la semana de receso escolar, mediante operaciones de vigilancia y control orientadas a brindar seguridad a quienes se movilizan por estos corredores viales.

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Las acciones hacen parte de la campaña Viaje Seguro, su Ejército está en la vía y son lideradas por la Décima Novena Brigada, que mantiene unidades militares en puntos estratégicos para acompañar a viajeros y comunidades durante esta temporada.

En el sur de Bolívar, el Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, con puesto de mando en Santa Rosa del Sur, desarrolla actividades de seguridad en los corredores viales de su jurisdicción.

Por su parte, el Batallón de Infantería de Selva N.° 4 General Antonio Nariño, con puesto de mando en Santa Cruz de Mompox, contribuye al acompañamiento y la seguridad de los viajeros en su área de responsabilidad.

En el nordeste antioqueño, el Batallón de Selva N.° 55 Teniente Coronel Alexander Quintero Ayala, con puesto de mando en Segovia, mantiene presencia institucional y adelanta acciones de seguridad en las principales vías de la región.

Según la institución, estos despliegues buscan contribuir a la protección de la población civil y generar condiciones que permitan una movilidad más segura durante el periodo de descanso escolar.

La Décima Novena Brigada reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades y a quienes transitan por estos territorios, con presencia militar en corredores considerados estratégicos para la movilidad regional.