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09 oct 2026 Actualizado 10:16

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Tema del día

¿Qué ha encarecido su costo de vida en los últimos meses?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Kryssia Campos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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