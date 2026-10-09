Más de 20 municipios de Antioquia tendrán celebraciones durante el puente del Día de la Raza

Medellín, Antioquia

Este puente festivo, del viernes 9 al lunes 12 de octubre, varios municipios de Antioquia celebrarán sus fiestas tradicionales y festivales culturales, con actividades dedicadas al folclor, la música, el cine, la gastronomía, el campo y las tradiciones de cada localidad.

La programación incluye eventos en el Suroeste, Oriente, Norte, Occidente, Urabá y el Valle de Aburrá, con alternativas para quienes buscan viajar desde Medellín y disfrutar de las celebraciones en otros municipios del departamento.

Fiestas y festivales del 9 al 12 de octubre

Entre las celebraciones que comienzan este viernes se encuentran:

Fiesta de las Cosechas, en Nariño.

Fiestas del Cacique Barroso, en Salgar.

Festival de la Mula y el Café, en Ciudad Bolívar.

Fiestas del Buey, en Valparaíso.

Santufest, en El Santuario.

Fiestas del Agua, en Briceño.

Fiestas del Samán, en Hispania.

Festival de los Balcones, en Carolina del Príncipe.

Fiestas del Aguacero, en Caldas.

Festival Nacional del Porro y la Danza, en Venecia.

Festival Nacional del Bullerengue, en Necoclí.

Festival Folclórico Cuenca del Río San Juan, en San Juan de Urabá.

Feria de la Confección y la Cultura, en Donmatías.

Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, en Buriticá.

La mayoría de estas celebraciones se extenderán hasta el lunes festivo 12 de octubre, mientras que algunos festivales terminarán el domingo 11.

Cine, chocolate y tradiciones campesinas

La agenda también tendrá actividades culturales y gastronómicas con fechas específicas.

En Marinilla se realizará el octavo Festival de Cine, FILCMAR, entre el viernes 9 y el martes 13 de octubre.

En Itagüí, el Festival del Alfarero se llevará a cabo del sábado 10 al domingo 11, mientras que Chigorodó tendrá el tercer Festival del Chocolate, el sábado 10 de octubre, entre las 3:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Ese mismo sábado se celebrará el Festival Equino de San Roque. Además, en Carepa comenzarán las Fiestas de San Pacho, que se extenderán hasta el lunes festivo.

Otras actividades del fin de semana serán las Fiestas Patronales y del Retorno de Altamira, en Betulia, y las Fiestas del Campesino, en Abejorral.

Por su parte, Pueblorrico celebrará el Día del Campesino el domingo 11 de octubre, desde las 10:00 a. m.

La variedad de eventos permitirá recorrer distintas subregiones de Antioquia durante el puente festivo. Antes de viajar, se recomienda consultar la programación oficial de cada municipio para conocer los horarios, los artistas invitados y las actividades previstas.