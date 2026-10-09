FLA lanza Bufón del Zacatín, un nuevo licor de ron inspirado en sus orígenes

Medellín, Antioquia

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) presentó Bufón del Zacatín, una nueva marca de licor de ron inspirada en la historia de la empresa y en los orígenes de la industria licorera del departamento. El producto busca ampliar el portafolio de la compañía con una propuesta contemporánea y nuevas formas de disfrutar el ron.

La bebida fue elaborada a partir de jugo de caña directamente destilado y añejado durante tres años. Según la FLA, tiene una graduación alcohólica inferior a la de otras referencias tradicionales de la compañía y un perfil sensorial con notas de vainilla, miel, caramelo, almendras, uvas pasas, frutas, madera y vino dulce.

¿Cuál es la historia detrás de Bufón del Zacatín?

El nombre del producto hace referencia a El Zacatín, la primera empresa de licores de Antioquia, fundada en 1919. La FLA explicó que la nueva marca se inspira en el espíritu alegre y descomplicado que ha caracterizado las bodegas de ron y en las historias de quienes han trabajado en la fábrica a lo largo de los años.

“Bufón del Zacatín representa la capacidad de la FLA de mirar hacia su historia para crear productos que conecten con nuevas generaciones y con nuevas formas de disfrutar nuestros rones. Conserva nuestro legado y, al mismo tiempo, propone una experiencia novedosa, versátil y contemporánea”, afirmó Luis Fernando Begué, gerente de la FLA.

La identidad visual también incorpora referencias a esa historia. La botella está inspirada en la estética y las prendas características de un bufón, mientras que la etiqueta incluye sobrenombres de servidores que han hecho parte de la trayectoria de la fábrica, como homenaje a quienes han contribuido a su construcción.

Uno de los detalles distintivos está en la tapa, cuyo diseño reinterpreta la forma del “toma todo” o pirinola, un elemento asociado con el juego que busca darle un carácter lúdico a la presentación.