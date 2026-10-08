Rumores sobre apuestas en Real Cartagena: jugadores desmienten y se comprometen a mejorar

Al término del compromiso que perdió Real Cartagena 2-3 ante Boca Juniors de Cali en el estadio Jaime Morón, se conoció la renuncia del empresario Antonio Díaz, quien decidió acompañar contractualmente al equipo hasta diciembre de 2026, y poner en venta sus acciones.

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A esta “crisis administrativa”, y posibles diferencias entre los dueños por el manejo del equipo, se sumaron versiones conocidas desde el interior del país, que hablan sobre una ruptura del camerino y un tema de apuestas. Incluso, periodistas del interior del país hablaron de ocho jugadores, que estarían involucrados en la situación y distanciados con el profesor Álvaro Hernández, director técnico del cuadro auriverde.

Al respeto, el propio DT y el capitán Fredy Montero se refirieron en el medio de comunicación primertiempo.co, aclarando que se trata de un bajón netamente relacionado con lo futbolístico, que no hay tal división entre los futbolistas y el entrenador, y que están enfocados en mejorar.

Por ahora, desde el club no se ha expresado un pronunciamiento a la opinión pública, mientras que el torneo sigue su curso con el enfrentamiento de este jueves 8 de octubre entre Atlético FC y Real Cartagena, a las 3:30 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El auriverde es séptimo en la tabla de posiciones con 15 puntos, en un torneo Betplay liderado por Real Cundinamarca con 23 unidades.