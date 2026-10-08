Majo Aguilar prepara ‘Caprichos’, un álbum de clásicos que llevará al sonido del mariachi y la banda

Majo Aguilar prepara una nueva etapa musical con ‘Caprichos’, un álbum en el que la cantante mexicana retoma canciones que han marcado la música en español y las lleva a su propia interpretación, acompañadas por sonidos de mariachi y banda.

El disco será lanzado el 12 de noviembre, un día antes de que Aguilar llegue por primera vez al escenario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto el 13 de noviembre.

Entre las canciones que harán parte de ‘Caprichos’ están nuevas versiones de ‘A través del vaso’, ‘Así fue’, ‘Se me olvidó otra vez’ y ‘Por debajo de la mesa’. La producción también incluirá canciones inéditas compuestas por la propia artista.

Según explicó Aguilar el proyecto nació a partir de su gusto personal por estas canciones. La artista comenzó a grabarlas sin limitarse a que pertenecieran necesariamente a los géneros de banda o mariachi, sino buscando llevarlas a su propio estilo.

El álbum también incluirá composiciones propias como ‘Vete’ y ‘No vuelvas’, con las que Majo incorpora su faceta como autora dentro de un repertorio construido a partir de canciones conocidas.

La producción llega en un momento importante para la cantante, quien durante 2026 recibió el Premio Lo Nuestro a la Artista Femenina del Año y obtuvo dos nominaciones a los Premios Heat.

Pero ‘Caprichos’ no será el único proyecto relacionado con la música mexicana tradicional. Antes de finalizar el año, Aguilar también participará en la tercera entrega de ‘Tributo al Rey Vicente Fernández’, donde interpretará una canción del fallecido cantante.

Su presentación en el Auditorio Nacional será además una oportunidad para mostrar estas dos facetas musicales. El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con mariachi y banda, además de siete invitados que la cantante ha confirmado, aunque sus nombres serán revelados próximamente.

Con este nuevo proyecto, Majo Aguilar continúa explorando la música regional mexicana desde una mirada propia, mientras mantiene presente la tradición del mariachi y la música ranchera que ha acompañado a su familia durante generaciones.