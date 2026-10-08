Locutora e influencer de Tropicana Stereo Cartagena, nominada a los Premios Ícono Periodismo

La primera edición de los Premios Ícono Periodismo se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026 en la ciudad de Bogotá, Colombia.

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Estos premios reconocen la excelencia, trayectoria y talento de profesionales y equipos en medios tradicionales e independientes, con 15 categorías estratégicas que cubren desde reportería y conducción hasta relaciones públicas y talento digital.

Los Premios Ícono, es plataforma que expande su formato previamente enfocado en música y creadores digitales hacia el gremio de la comunicación.

Las principales categorías son:

• Periodismo Político y Deportivo

• Periodismo de Cultura y Entretenimiento

• Presentador(a) de Noticias y de Eventos

• Dirección de Radio / TV y Locución

• Medio Independiente y Comunicación Institucional.

VOTACIONES OFICIALES:

Se abren: El Viernes 9 de octubre

a las 7;00 pm

Se cierran: Domingo 11 de octubre a las 3:00 pm

https://www.instagram.com/premiosiconoperiodismo?stkn=MW9rNGg4MjFyYWJyZg==