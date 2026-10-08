El Pozón se estrena como sede del Preludio Cultural de la Localidad 2, de la Virgen y Turística

Este viernes 9 de octubre, el barrio El Pozón vivirá un evento cultural y festivo histórico, al convertirse por primera vez en la sede oficial del Preludio Cultural de la Localidad de la Virgen y Turística (Localidad 2). En esta oportunidad, la jornada vestirá al territorio de tradición al rendir homenaje al Congo, ícono de valentía, danza, colorido, fuerza y memoria ancestral de nuestras fiestas populares.

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La celebración se iniciará a las 3:30 p.m. con el Desfile Cultural, teniendo como punto de encuentro y salida la transversal 70. Desde allí, el recorrido avanzará cruzando por la carrera 77, continuará por la transversal 70, doblará a la derecha por la carrera 88, tomará a la derecha la transversal 2B y finalmente girará a la izquierda por la carrera 90.

El trayecto estará engalanado por las expresiones dancísticas y el ritmo contagioso de las comparsas y grupos de danza de la localidad, destacándose la participación de colectivos tradicionales como Cabildo Pozonero y Las Chicas XL. Junto a ellos desfilarán las 40 candidatas al Reinado Popular, la Reina de la Independencia, los Grandes Lanceros, los actores festivos y las autoridades distritales. Asimismo, la jornada contará con la participación especial de la Gobernación de Bolívar, a través de la comparsa Los Enanos de Cicuco, una manifestación folclórica con más de un siglo de tradición, reconocida como Patrimonio Cultural del Municipio de Cicuco, que llega a enriquecer este intercambio cultural en el territorio.

“Realizar el preludio de la Localidad 2 por primera vez en El Pozón es un compromiso cumplido con esta gran comunidad. La fiesta se vive y se siente es en los barrios, y hoy llevamos esta celebración, enmarcada en el orgullo de la figura del Congo y la riqueza cultural de nuestro departamento, a un territorio que ha demostrado siempre un enorme sentido de pertenencia y amor por nuestras tradiciones”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, destacó la relevancia del simbolismo festivo en el territorio. “Llegar a El Pozón con la agenda oficial ratifica nuestro propósito de acercar el patrimonio a la gente. Con la iconografía del Congo como estandarte de esta jornada y el respaldo de expresiones patrimoniales invitadas, queremos que cada rincón de la Localidad 2 disfrute del talento de nuestras comparsas, la gracia de las candidatas y la música en un ambiente de integración familiar y buen comportamiento”, sostuvo la funcionaria.

Durante la velada en el escenario principal, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC entregarán merecidos homenajes a cuatro referentes comunitarios que han dejado huella en la historia de El Pozón: Iris Monte, Pedro González, Donaldo Salas y Luis Alfredo Salas.

El gran cierre en tarima estará a cargo de una nómina musical de primer nivel conformada por los Soneros de Gámero, Criss y Ronny, Nelson Velásquez y Farid Ortiz, quienes pondrán a bailar a miles de asistentes en una noche histórica para El Pozón.