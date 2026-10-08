Devimar entrega 21 vehículos a la DITRA para reforzar seguridad vial en Autopista al Mar 1

Medellín, Antioquia

Devimar entregó 21 vehículos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía (DITRA) para reforzar las labores de prevención y control en la Autopista al Mar 1, especialmente durante la semana de receso, cuando se espera un incremento en el número de viajeros por este corredor.

La entrega, realizada en el marco del acuerdo de cooperación entre la concesionaria y la Policía Nacional, está compuesta por 20 motocicletas y una camioneta, que serán utilizadas para fortalecer la presencia de las autoridades en diferentes puntos de la vía.

Habrá controles de velocidad y alcoholemia

El nuevo parque automotor permitirá apoyar operativos de control de velocidad con radar, control de carga y pruebas de alcoholemia, con el objetivo de reducir factores de riesgo y prevenir siniestros viales.

“La seguridad vial es un compromiso permanente y requiere el trabajo articulado entre las autoridades, la Concesionaria y los usuarios. Con esta entrega buscamos fortalecer la capacidad de respuesta y las acciones de prevención y control, especialmente en una semana en la que esperamos un mayor movimiento de viajeros por la vía”, afirmó Óscar Álvarez, director de Operación y Mantenimiento de Devimar.

La concesionaria también señaló que viene implementando medidas de ingeniería vial para promover una conducción más segura y reducir la velocidad en puntos determinados de la Autopista al Mar 1.

Entre estas acciones están las bandas alertadoras, que generan una vibración cuando un vehículo invade el otro carril, y la señalización conocida como “Dientes de Dragón”, conformada por triángulos demarcados sobre la calzada que buscan generar una percepción visual de reducción del ancho del carril y alertar a los conductores antes de ingresar a una curva.

Se esperan 119.000 vehículos durante la semana de receso

Devimar estima que aproximadamente 119.000 vehículos transitarán por la Autopista al Mar 1 durante la semana de receso, por lo que recomendó a los viajeros planear sus desplazamientos y respetar los límites de velocidad.

La concesionaria también pidió no conducir bajo los efectos del alcohol y realizar pausas durante los trayectos prolongados, como parte de las medidas para reducir los riesgos en carretera.