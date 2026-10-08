Colombia y Panamá capturan a miembros del Clan del Golfo en operación conjunta

Medellín, Antioquia

En dos operaciones coordinadas entre el Ejército Nacional de Colombia y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) fueron neutralizados 17 presuntos integrantes del Clan del Golfo en acciones desarrolladas en ambos lados de la frontera.

El primer operativo tuvo lugar en zona rural de Riosucio, Chocó, donde tropas de la Décima Quinta Brigada ubicaron un grupo de la Subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva. Durante la operación murió uno de sus integrantes y fueron capturados otros tres presuntos miembros.

Destruyen central de comunicaciones del Clan del Golfo

Durante el registro del área fueron incautadas cinco armas largas, una pistola, proveedores y más de 100 unidades de munición, además de equipos de telecomunicaciones, material de intendencia y cartillas alusivas al Clan del Golfo.

Las tropas también destruyeron ocho dispositivos explosivos improvisados y una central ilegal de comunicaciones, que, según el Ejército, era utilizada para informar sobre los movimientos de la Fuerza Pública y coordinar acciones contra la población civil.

La ubicación de este punto se logró mediante labores de inteligencia militar que, de acuerdo con las autoridades, se desarrollaron durante varias semanas.

Senafront capturó a 13 colombianos en Panamá

La segunda operación ocurrió en el sector de Loma Las Banderas, en Panamá, una zona utilizada como ruta para la migración ilegal.

Con información de inteligencia proporcionada por la Séptima División del Ejército colombiano, unidades de Senafront ubicaron a 13 ciudadanos colombianos que presuntamente adelantaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Según las autoridades panameñas, entre estas personas se encontraban tres menores de edad, quienes habrían sido instrumentalizados por el Clan del Golfo para participar en actividades ilegales.

Los 13 capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes de Panamá para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Las dos operaciones se realizaron en medio de condiciones climáticas adversas y dificultades propias del terreno, pero permitieron afectar, según las autoridades, las capacidades armadas y las finanzas ilegales del Clan del Golfo.

Los resultados se conocen durante la XXVI Reunión de Mandos Regionales de Frontera, que se desarrolla en Medellín con participación de autoridades militares y civiles de Colombia y Panamá, para definir nuevas estrategias de cooperación en materia de seguridad fronteriza.