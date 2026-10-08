Cierres viales en El Pozón por preludio de la Localidad 2 este viernes

Por primera vez en la historia de las Fiestas de Independencia de Cartagena, el segundo preludio de las festividades se realizará en el barrio El Pozón, en la Localidad de la Virgen y Turística.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para garantizar el desarrollo de esta actividad cultural y facilitar la movilidad de los diferentes actores viales, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) durante la jornada.

El desfile comenzará a las 3:30 p. m. de este viernes 9 de octubre, en la carrera 88, a la altura del Hospital del Pozón, y recorrerá diferentes vías del sector hasta llegar al Centro de Integración Ciudadana.

Recorrido del desfile

El recorrido se iniciará en la carrera 88, a la altura del Hospital del Pozón; continuará por la transversal 72B, seguirá por la carrera 89, continuará por la transversal 76A y finalizará en el Centro de Integración Ciudadana del Pozón.

Durante el desarrollo del desfile, agentes y reguladores de Tránsito estarán dispuestos en diferentes puntos del sector desde tempranas horas, con el propósito de orientar a los conductores, controlar el tráfico y garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial.

Cierres posteriores al desfile por concierto

Una vez finalice el recorrido, se mantendrán algunos cierres viales debido a la concentración de peatones y asistentes en diferentes puntos del sector:

• Transversal 77, entre carrera 90 y carrera 92.

• Carrera 90A, entre transversal 75 y transversal 77.

• Carrera 92, entre transversal 84 y transversal 85.

Estos cierres permanecerán mientras se mantenga la concentración de personas en las zonas señaladas y hasta que existan condiciones adecuadas para restablecer la circulación vehicular.

Recomendaciones del DATT

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades culturales programadas en el marco de las Fiestas de Independencia con responsabilidad, respeto y buen comportamiento, teniendo en cuenta que se trata de una celebración para compartir en comunidad.

De igual manera, se recomienda utilizar el transporte público para facilitar la movilidad y evitar congestiones vehiculares en la zona durante el desarrollo del preludio.

Finalmente, el DATT recuerda que, si va a consumir bebidas alcohólicas, entregue las llaves y no conduzca bajo sus efectos. La seguridad vial es responsabilidad de todos.