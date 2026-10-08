Cerca de 20 mil bolivarenses recibirán agua potable tras entrega de cinco acueductos

El acceso al agua potable comienza a convertirse en una realidad para cerca de 20 mil bolivarenses que están a punto de beneficiarse con la entrega de cinco nuevos acueductos construidos por la Gobernación de Bolívar, a través de Aguas de Bolívar, con una inversión que supera los $44 mil millones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los proyectos, que serán entregados próximamente por el gobernador Yamil Arana, están ubicados en Soplaviento, Margarita, Las Brisas (San Jacinto del Cauca), Las Piedras (San Estanislao de Kostka) y Mampuján (María la Baja), comunidades que durante años han esperado contar con un servicio de agua potable que responda a una de las necesidades más básicas de sus habitantes.

“Cuando una comunidad recibe agua potable, no estamos entregando solamente una obra: estamos entregando tranquilidad, salud y mejores condiciones de vida. Detrás de cada acueducto hay familias que durante años han esperado abrir una llave y tener la certeza de que de allí saldrá agua para sus hogares. Ese es el verdadero sentido de estas inversiones: llevar soluciones donde más se necesitan y seguir cerrando las brechas que durante tantos años han afectado a nuestras comunidades”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

La inversión de estos cinco proyectos está distribuida así:

- Soplaviento: $22.230 millones.

- Margarita: $4.695 millones.

- Las Brisas, San Jacinto del Cauca: $865 millones.

- Las Piedras, San Estanislao de Kostka: $15.080 millones.

- Mampuján, María la Baja: $1.489 millones.

Estas nuevas entregas hacen parte de una estrategia integral de la Administración Departamental para ampliar y mejorar el acceso al agua potable en municipios y corregimientos de Bolívar, especialmente en sectores rurales que durante años han enfrentado dificultades para contar con este servicio.

Actualmente, la Gobernación de Bolívar ejecuta alrededor de $276 mil millones en proyectos relacionados con la construcción y optimización de acueductos en diferentes territorios del departamento.

Las obras se desarrollan en Altos del Rosario, Norosí, San Juan–San Jacinto, Mampuján (María la Baja), Las Brisas (San Jacinto del Cauca), Margarita, Zambrano, Soplaviento, Las Piedras (San Estanislao), Arroyohondo, La Línea, Cañaveral (Turbaco), San Andrés (Córdoba Tetón), Puerto Badel y Rocha (Arjona), Níspero–Flamengo–Ñanguma, Pueblo Nuevo (María la Baja), Tenche (San Jacinto del Cauca), Santo Domingo (San Pablo) y Barranco de Yuca (Magangué).

A esta inversión se suman los acueductos que ya han sido entregados por la Gobernación, con una inversión cercana a los $19 mil millones, beneficiando a miles de habitantes de diferentes municipios y corregimientos.

En Magangué, por ejemplo, ya fueron entregados los acueductos de Isla Grande, Tacasaluma, San Sebastián y Piñalito, fortaleciendo el acceso al agua potable en la zona rural del municipio. También fueron entregados los sistemas de Nervití y Tasajera, en la zona rural de El Guamo; Macayepos y Santo Domingo de Mesa, en El Carmen de Bolívar; además del acueducto de la cabecera municipal de Montecristo y los de Lomas de Matunilla (Turbana), Nicaragua (Pinillos) y San José de Playón (María la Baja).

Avanza el alcantarillado

La estrategia de la Gobernación también avanza en materia de saneamiento básico. Actualmente se encuentran en ejecución proyectos de alcantarillado en San Juan Nepomuceno, San Estanislao de Kostka, Calamar, Barranco de Loba, Tiquisio y El Guamo, con inversiones cercanas a los $176 mil millones.

“Bolívar necesita que llevemos las inversiones hasta donde están las familias, hasta los corregimientos y municipios que durante años han tenido que enfrentar dificultades para acceder a servicios básicos. Por eso estamos trabajando en agua potable y alcantarillado de manera simultánea. Queremos que más comunidades tengan agua de calidad, que tengan saneamiento y que estas obras se traduzcan en bienestar real para la gente”, señaló el gobernador Yamil Arana.

Con estas inversiones, la Gobernación de Bolívar, a través de Aguas de Bolívar, mantiene su apuesta por reducir las brechas de acceso a servicios públicos esenciales y avanzar hacia un departamento donde el agua potable llegue a más hogares, tanto en las cabeceras municipales como en la zona rural.