Capturan a los ‘Cizallas’: vinculados a robos violentos en tiendas de Bogotá

Tras varios meses de investigación que incluyó: inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos, interceptaciones de llamadas telefónicas, reconocimientos en álbumes fotográficos, entrevistas y el análisis de más de 100 horas de video, se logró un golpe contra el robo a comercios en Bogotá.

Para cometer los hurtos, sus integrantes utilizaban vehículos con fachada de transporte y asistencia médica para llegar a los locales. Una vez allí, ingresaban de manera violenta e intimidaban a los trabajadores con armas de fuego y armas blancas.

Los elementos robados eran trasladados a una vivienda ubicada en el barrio Garcés Navas, propiedad del padre del cabecilla, alias ‘El Cucho’, quien además sería el propietario de uno de los vehículos utilizados en los hechos. El inmueble funcionaba como centro de acopio. Desde allí, la mercancía era distribuida a dos establecimientos de fachada controlados por el grupo criminal.

La organización era liderada por alias ‘El Gordo’, quien se desempeñaba como determinador y coordinador de los hurtos. Además, manipulaba las cizallas para violentarlos circuitos de seguridad y comercializaba los elementos hurtados en un local comercial y un bar de su propiedad.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Cachetes’, primo del cabecilla, quien se desplazaba desde el municipio de La Dorada, Caldas, para participar en actividades delictivas, pese a contar con medida de aseguramiento domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de la fuerza pública.

Así mismo, se destaca la captura de alias ‘Cejas’, señalado de ingresar a establecimientos comerciales portando armas de fuego y elementos cortopunzantes para posteriormente cometer hurtos.

Esta persona ya había sido capturada en flagrancia en 2025 por hechos similares, relacionados con el delito de hurto calificado, procedimiento en el que resultó herido por personal de la Unidad Nacional de Protección.

Igualmente, fue capturado alias ‘El Zarco’, quien cumplía condena y estaba próximo a quedar en libertad, por el delito de hurto calificado y se desempeñaba como atracador.

También fue capturada alias ‘La Flaca’, propietaria de uno de los locales comerciales utilizados para distribuir los elementos hurtados.

Cabe resaltar que cuatro de los detenidos registran anotaciones y antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto, falsedad en documento público, fabricación y tráfico y porte de armas de uso privativo de la fuerza pública.