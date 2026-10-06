Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y MiLoto HOY 5 de octubre: números ganadores y premios
Conozca los números ganadores y demás resultados de las loterías de Cundinamarca, del Tolima y MiLoto para este lunes 5 de octubre de 2026.
La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.
Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal Uno.
Resultados Lotería de Cundinamarca HOY lunes 5 de octubre de 2026
Este lunes 5 de octubre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor en el sorteo 4823 es: Sorteo por realizarse
Resultados Lotería del Tolima HOY lunes 5 de octubre de 2026
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para los martes.
El resultado del premio mayor de la Lotería del Tolima es: Sorteo por realizarse
Resultados del MiLoto del lunes 5 de octubre de 2026
Este lunes 5 de octubre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto. Conozca a continuación los resultados:
Números: Sorteo por realizarse
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....