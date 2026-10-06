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06 oct 2026 Actualizado 11:55

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Restablecido el servicio de agua potable en la isla de Manga en Cartagena

Culminó la reparación de tubería

Manga

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Aguas de Cartagena culminó la reparación de la tubería de 300 milímetros de diámetro ubicada en el barrio Manga, que sufrió un daño durante la ejecución de obras de pavimentación realizadas por una empresa contratista ajena a la compañía.

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Una vez finalizados los trabajos, se restableció el servicio de acueducto en el sector y el sistema opera actualmente en condiciones normales.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de los usuarios durante la atención de esta situación y reitera su compromiso con la continuidad y calidad del servicio.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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