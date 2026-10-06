Policía resultó herido en medio de atención de caso de violencia intrafamiliar en Kennedy

Un policía y un hombre resultaron heridos en medio de la atención de un caso de violencia intrafamiliar en Kennedy; según se logró conocer, una patrulla de la policía adscrita al CAI Caldas, atendió una llamada de la Línea de Emergencias 123, donde se denunciaba que un sujeto estaría, al parecer, atacando a sus padres.

Al llegar al lugar, el sujeto recibe con un arma blanca a los uniformados, abalanzándose contra uno de ellos, por lo que se hace necesario el uso de su arma de dotación para reducir al atacante; en el hecho una de las balas del arma del uniformado, rebota e hiere al otro policía que atendía el caso.

El uniformado herido es trasladado a la Clínica Medical y el ciudadano al Hospital de Kennedy para atención de sus heridas, donde además, será presentado ante la autoridad competente por los delitos de violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar.