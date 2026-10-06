Kurrant: el nuevo club social y empresarial que tendrá Bogotá

En el corazón de Cedritos estará Kurrant Club, una edificación de seis pisos que reunirá restaurantes, piscina, gimnasio, espacios para reuniones, entretenimiento familiar y otros servicios.

La apuesta, de acuerdo con el ingeniero y fundador del proyecto, Andrés Camargo es democratizar espacios y lugares que antes parecen inaccesibles para una parte de la población.

“En Bogotá muchas familias han logrado construir patrimonio y estabilidad económica, pero siguen teniendo pocas alternativas de recreación y encuentro cerca de su casa. Kurrant parte de una idea sencilla: para pertenecer a un club no debería ser necesario destinar cientos de millones de pesos a un derecho de propiedad. Lo que realmente importa es poder usarlo, tenerlo cerca y construir comunidad. Eso es lo que buscamos democratizar”, dijo Camargo Ardila.

Otra de las apuestas están con los precios que tendrán las membresías, muy por debajo de los estipulado por clubes de elite. Es por eso que, Kurrant plantea suscripciones de entre $6,5 y $8 millones al año.

“La capacidad de la sede también fue definida a partir de estudios sobre la ocupación de cada uno de sus espacios. Aunque los análisis realizados estimaron una capacidad máxima de 750 membresías, Kurrant prevé limitarla a 660 entre familiares y empresariales, con el propósito de evitar la saturación y mantener la calidad del servicio. Cada membresía contempla el acceso de cuatro personas, por lo que la sede estaría asociada a alrededor de 2.600 usuarios”.

La primera sede abriría en 2028

Actualmente, el proyecto cuenta con el lote de la primera sede identificado y negociado y avanza en los estudios de suelo y diseños definitivos. De acuerdo con el cronograma previsto, la construcción comenzaría durante el primer trimestre de 2027, tendría una duración aproximada de 18 meses y el club entraría en funcionamiento en el tercer trimestre de 2028.

En materia de empleo, los cálculos iniciales indican que la operación de cada club requeriría alrededor de 150 empleos directos, además de la actividad indirecta asociada a proveedores y servicios necesarios para su funcionamiento.