Hombre cayó tras cometer presunto robo cerca a Los Ejecutivos

En desarrollo de los planes de prevención, vigilancia y control desplegados en diferentes sectores de Cartagena, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de un hombre de 22 años, señalado de presuntamente cometer un hurto y portar un arma de fuego.

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Los hechos se registraron cuando uniformados de la Zona de Atención adelantaban labores de vigilancia y control y fueron alertados sobre un hurto ocurrido momentos antes en inmediaciones del Centro Comercial Los Ejecutivos.

De manera inmediata se activó el “Plan Candado”, desplegando las unidades policiales por diferentes vías del sector con el fin de ubicar al presunto responsable.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados, en el barrio Escallón Villa fue interceptado y capturado, a quien durante el procedimiento le fue encontrada en su poder un arma de letalidad reducida, tipo pistola, con dos cartuchos para la misma. De igual forma, fue recuperado un equipo celular avaluado en aproximadamente dos millones de pesos, el cual habría sido hurtado momentos antes.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

Por otra parte, el celular recuperado fue devuelto a su propietario, quien agradeció la rápida reacción policial.

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó: “La Policía Nacional en Cartagena continúa fortaleciendo la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana. En lo corrido del año 2026 hemos logrado la incautación de 576 armas de fuego, la captura de 670 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y la captura de 824 personas por el delito de hurto. Estos resultados reflejan el compromiso institucional con la protección de la vida, la reducción de los índices de violencia y el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad en la ciudad”.