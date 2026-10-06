FesticineKids cerró su versión 28 con más de 2.500 asistentes en Cartagena

Con más de 2.500 asistentes, cerró la versión 28 de FesticineKids, festival cinematográfico dirigido a niños y jóvenes que durante seis días reunió a familias, estudiantes y comunidades en torno al cine, la educación y la formación en valores.

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Entre el 22 y el 27 de septiembre, los asistentes disfrutaron de seis películas proyectadas de manera gratuita en las salas de Cine Colombia del Centro Comercial Caribe Plaza. La organización destacó la participación de niños, jóvenes, familias y comunidades, así como el propósito de acercar el cine a las nuevas generaciones como una herramienta de entretenimiento y aprendizaje.

La edición contó con tres jurados adultos y 15 jurados Kids, quienes evaluaron las producciones participantes y definieron los ganadores en las diferentes categorías.

En el jurado adulto, el premio a Mejor Largometraje fue para Semillas, mientras que Cosmic Masha recibió una Mención Especial. En Mejor Cortometraje ganó ¡Adiós a mi pequeño pez dorado!. El Premio Colombia en Shorts fue para El equipo y el Premio Experimental Kids quedó en manos de Un juego en familia.

Por su parte, el jurado Kids escogió a Soy Múcura como Mejor Largometraje y otorgó una Mención Especial a Tac, Tacs: una aventura ambiental. Las flores de Malva obtuvo el reconocimiento a Mejor Cortometraje, mientras que Fading Journey (El viaje de Jolie) recibió una Mención Especial en esta categoría.

Gerardo Nieto, director de FesticineKids, destacó la satisfacción de ver a niños y docentes disfrutar de las funciones y resaltó el impacto del festival después de 28 años de trayectoria.