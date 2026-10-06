En Cartagena Unibac invita a conocer sus programas profesionales
Este jueves 8 de octubre se realizará la jornada “Un día como universitario”
La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar -Unibac-, realizará este jueves 8 de octubre la jornada “Un día como universitario”, una experiencia dirigida a jóvenes interesados en iniciar su formación profesional en febrero de 2027.
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La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía en el Complejo Universitario Unibac -Convento de San Diego-, donde los participantes podrán elegir el programa profesional de su preferencia y vivir, durante una jornada, una aproximación a la experiencia universitaria.
La invitación está dirigida especialmente a quienes buscan conocer de primera mano las posibilidades de formación que ofrece Unibac en las áreas de las artes, el diseño, la comunicación y la música.
Los programas disponibles son:
Artes Escénicas
Artes Plásticas
Comunicación Audiovisual
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Música
Durante la jornada, los futuros estudiantes podrán conocer espacios y recursos académicos de Unibac, entre ellos el laboratorio de bilingüismo, sala de televisión, sala de radio, salas Mac y PC, taller de fotografía, taller de Diseño Industrial, espacios de pintura y dibujo, salones de eventos, cabinas acústicas para práctica musical, biblioteca tradicional y virtual, sala de internet, ascensores, terrazas y cafetería.
Una experiencia antes de elegir
“Un día como universitario” busca que los aspirantes tengan un acercamiento directo a la vida académica de Unibac y puedan conocer los ambientes, recursos y posibilidades que encontrarán durante su formación profesional.
La jornada hace parte de las acciones de orientación a futuros estudiantes que adelanta la institución, con miras al proceso de admisiones para el periodo académico que comenzará en febrero de 2027, en modalidad presencial.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.