En Cartagena Unibac invita a conocer sus programas profesionales

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar -Unibac-, realizará este jueves 8 de octubre la jornada “Un día como universitario”, una experiencia dirigida a jóvenes interesados en iniciar su formación profesional en febrero de 2027.

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La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía en el Complejo Universitario Unibac -Convento de San Diego-, donde los participantes podrán elegir el programa profesional de su preferencia y vivir, durante una jornada, una aproximación a la experiencia universitaria.

La invitación está dirigida especialmente a quienes buscan conocer de primera mano las posibilidades de formación que ofrece Unibac en las áreas de las artes, el diseño, la comunicación y la música.

Los programas disponibles son:

Artes Escénicas

Artes Plásticas

Comunicación Audiovisual

Diseño Gráfico

Diseño Industrial

Música

Durante la jornada, los futuros estudiantes podrán conocer espacios y recursos académicos de Unibac, entre ellos el laboratorio de bilingüismo, sala de televisión, sala de radio, salas Mac y PC, taller de fotografía, taller de Diseño Industrial, espacios de pintura y dibujo, salones de eventos, cabinas acústicas para práctica musical, biblioteca tradicional y virtual, sala de internet, ascensores, terrazas y cafetería.

Una experiencia antes de elegir

“Un día como universitario” busca que los aspirantes tengan un acercamiento directo a la vida académica de Unibac y puedan conocer los ambientes, recursos y posibilidades que encontrarán durante su formación profesional.

La jornada hace parte de las acciones de orientación a futuros estudiantes que adelanta la institución, con miras al proceso de admisiones para el periodo académico que comenzará en febrero de 2027, en modalidad presencial.