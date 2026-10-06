Detectan conexión ilegal al acueducto que abastecería a 250 familias en Membrillal

Un operativo conjunto de Aguas de Cartagena, la Policía Metropolitana y la Armada Nacional permitió detectar y eliminar una conexión ilegal al sistema de acueducto en un establecimiento comercial de Membrillal, utilizado como parqueadero y lavadero de carrotanques, tractomulas y camiones. Durante el procedimiento, una persona fue capturada.

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Según Aguas de Cartagena, la conexión irregular representaría un consumo de agua no facturado equivalente al consumo de aproximadamente 250 familias. El hallazgo se produjo luego de que la empresa identificara inconsistencias en los patrones de consumo registrados en el predio.

Durante la inspección, los equipos técnicos encontraron una acometida irregular construida en tubería de polietileno que conducía agua hacia el inmueble sin pasar por el equipo de medición. La empresa también reportó otras condiciones que calificó como irregulares.

De acuerdo con Aguas de Cartagena, el caso hace parte de las acciones de control de pérdidas que adelanta la empresa para proteger el recurso hídrico y contribuir a la sostenibilidad del servicio de acueducto en la ciudad.

La compañía recordó que la defraudación de fluidos constituye un delito y puede generar el cobro de los consumos estimados de los últimos cinco meses. En este caso, dicho valor se aproximaría a los $64 millones. Además, según la empresa, las sanciones contemplan multas de hasta $250 millones y penas de hasta seis años de prisión, de acuerdo con la legislación colombiana.